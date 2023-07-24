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走過半世紀！遠百寶慶店晚間6時熄燈 總經理鞠躬謝客哽咽落淚

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走過半世紀！遠百寶慶店晚間6時熄燈 總經理鞠躬謝客哽咽落淚

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
佇立在台北西門町半世紀的遠百寶慶店，將在原地拆除改建，今日是最後營業日舉辦「萬分感謝 真情祝福」活動，在最後營業日這一天，遠百總經理徐雪芳（中）帶領寶慶店全體同仁在晚上向顧客鞠躬說再見。記者許正宏／攝影
佇立在台北西門町半世紀的遠百寶慶店，將在原地拆除改建，今日是最後營業日舉辦「萬分感謝 真情祝福」活動，在最後營業日這一天，遠百總經理徐雪芳（中）帶領寶慶店全體同仁在晚上向顧客鞠躬說再見。記者許正宏／攝影

1972年開幕的遠百寶慶店，佇立在台北西門町半世紀，是台灣歷史最悠久的百貨公司，今日是最後營業日，在原地拆除改建前最後營業日舉辦「萬分感謝 真情祝福」活動，遠百總經理徐雪芳帶領寶慶店全體同仁在晚上6點向顧客鞠躬說再見，徐雪芳表示：寶慶店只是短暫的離開，很快就會和大家再見面。隨後她跟著寶慶店同仁在門口一一送走店內顧客，在最後一名顧客步出大門後，鐵門緩緩降下，徐雪芳與員工站在店內揮手道別。

在最後營業日這一天，遠百寶慶店湧進許多專程而來的顧客，隨著閉店熄燈活動展開，一樓大廳擠進了滿滿的人潮，不少人拍下遠百寶慶店的最後身影。

總經理鞠躬謝客不捨落淚

【中央社／台北24日電】

走過半世紀的遠百寶慶店今天晚間6時正式閉館熄燈，一樓大門擠進滿滿人潮，遠東百貨總經理徐雪芳因不捨情緒而哽咽落淚，在離別歌聲中，她率領員工在大門鞠躬揮手，送走最後的顧客，現場離情依依。

1972年開幕的遠東百貨寶慶店屹立51年，是台北現存最老百貨，不只見證西門町商圈的變遷，也參與國內經濟起飛的歷程，但因時代變遷，原先引以為傲的寬闊走道和動線規劃已不符合現代潮流，今天熄燈後將於8月啟動原地拆除改建工程。

遠東百貨寶慶店今天是最後營業日，一早就湧進許多顧客回顧曾在遠百寶慶的舊時光及點點滴滴，晚間6時閉店熄燈前，一樓大門也擠進滿滿人潮。

遠東百貨總經理徐雪芳今天出席熄燈儀式，在致詞時表示，遠百寶慶店經營51年，8月開始有原地重建計畫，「感謝此刻相聚一堂，相信大家都跟我一樣依依不捨」，接著她便因不捨情緒而哽咽落淚，現場隨即響起熱烈掌聲；她接著說，寶慶店只是短暫的離開，很快就會再見面。

徐雪芳說，未來新寶慶店的硬體將是合乎現代需求的環保綠建築，軟體會運用數位科技提供有感迅速的消費體驗，會與顧客保持聯繫，期待不久將來回歸寶慶店相聚，今天先說聲「暫時再見」。

隨後在寶慶店員工獻唱「永遠的畫面」及「台北的天空」曲目後，徐雪芳率領員工在門口深深一鞠躬謝客，感謝51年來一路陪伴的顧客，離別的歌聲中，許多人眼角泛起淚光，更有不少民眾請徐雪芳簽名留念。

65歲的梁姓婦人表示，在美國居住了10多年，寶慶店有她年輕時的回憶，因為姊姊當時就在附近總統府上班，寶慶店幾乎也象徵她對台灣的感情；遠百寶慶店今天現場也有一對員工母女檔現身，媽媽吳姓婦人在遠百寶慶服務達38年已退休，女兒則接棒服務達12年，代表遠百寶慶世代傳承。

遠百寶慶店將於熄燈後「打掉重練」，遠百董事長徐旭東先前透露，寶慶店將是「百貨跟零售的結合，會有電影院和其他業種」；遠百高層則說，預計3、4年後，推算在2027年前後，寶慶店就會完工，盼以全新面貌成為西門町新地標，傳承下一個世代的變遷。

佇立在台北西門町半世紀的遠百寶慶店，將在原地拆除改建，今日是最後營業日舉辦「萬分感謝 真情祝福」活動，在最後營業日這一天，遠百總經理徐雪芳（中）帶領寶慶店全體同仁在最後一名顧客步出大門後，鐵門緩緩降下，徐雪芳與員工站在店內揮手道別。記者許正宏／攝影
佇立在台北西門町半世紀的遠百寶慶店，將在原地拆除改建，今日是最後營業日舉辦「萬分感謝 真情祝福」活動，在最後營業日這一天，遠百總經理徐雪芳（中）帶領寶慶店全體同仁在最後一名顧客步出大門後，鐵門緩緩降下，徐雪芳與員工站在店內揮手道別。記者許正宏／攝影
1972年開幕的遠百寶慶店，佇立在台北西門町半世紀，是台灣歷史最悠久的百貨公司，今日是最後營業日，在原地拆除改建前最後營業日舉辦「萬分感謝 真情祝福」活動。記者許正宏／攝影
1972年開幕的遠百寶慶店，佇立在台北西門町半世紀，是台灣歷史最悠久的百貨公司，今日是最後營業日，在原地拆除改建前最後營業日舉辦「萬分感謝 真情祝福」活動。記者許正宏／攝影
1972年開幕的遠百寶慶店，今日是最後營業日，不少人拍下遠百寶慶店的最後身影。記者許正宏／攝影
1972年開幕的遠百寶慶店，今日是最後營業日，不少人拍下遠百寶慶店的最後身影。記者許正宏／攝影
佇立在台北西門町半世紀的遠百寶慶店，將在原地拆除改建，今日是最後營業日舉辦「萬分感謝 真情祝福」活動，在最後營業日這一天，遠百總經理徐雪芳（左二）帶領寶慶店全體同仁在門口向顧客鞠躬說再見。記者許正宏／攝影
佇立在台北西門町半世紀的遠百寶慶店，將在原地拆除改建，今日是最後營業日舉辦「萬分感謝 真情祝福」活動，在最後營業日這一天，遠百總經理徐雪芳（左二）帶領寶慶店全體同仁在門口向顧客鞠躬說再見。記者許正宏／攝影
1972年開幕的遠百寶慶店，佇立在台北西門町半世紀，是台灣歷史最悠久的百貨公司，今日是最後營業日，在原地拆除改建前最後營業日舉辦「萬分感謝 真情祝福」活動，遠百總經理徐雪芳（後排中）帶領寶慶店全體同仁在晚上向顧客鞠躬說再見，她跟著寶慶店同仁在門口一一送走店內顧客。記者許正宏／攝影
1972年開幕的遠百寶慶店，佇立在台北西門町半世紀，是台灣歷史最悠久的百貨公司，今日是最後營業日，在原地拆除改建前最後營業日舉辦「萬分感謝 真情祝福」活動，遠百總經理徐雪芳（後排中）帶領寶慶店全體同仁在晚上向顧客鞠躬說再見，她跟著寶慶店同仁在門口一一送走店內顧客。記者許正宏／攝影

西門町 遠百

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