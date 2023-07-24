拿坡里炸雞買6送6 達美樂「9吋披薩2個299元起」限時5天

夏天氣溫太高、讓人沒胃口嗎？連鎖披薩「達美樂」自即日起連續5天推出「2個9吋披薩299元起」的限時優惠，共計有8種口味可供選擇，其中也包含超值四喜、闔家歡四喜等口味，為炎夏帶來豐富選擇。至於「拿坡里炸雞專賣店」則是推出「買6送6」的限時優惠，現省131元。

7月24日至7月28日期間，達美樂限時推出「2個9吋披薩299元起」的外帶優惠，共計有超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、皇家白醬彩蔬、夏威夷、道地美國、甜起司餅、起司餅等8種口味可以選擇，全台188間門市同步供應。原價最高384元。