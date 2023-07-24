拿坡里炸雞買6送6 達美樂「9吋披薩2個299元起」限時5天
夏天氣溫太高、讓人沒胃口嗎？連鎖披薩「達美樂」自即日起連續5天推出「2個9吋披薩299元起」的限時優惠，共計有8種口味可供選擇，其中也包含超值四喜、闔家歡四喜等口味，為炎夏帶來豐富選擇。至於「拿坡里炸雞專賣店」則是推出「買6送6」的限時優惠，現省131元。
7月24日至7月28日期間，達美樂限時推出「2個9吋披薩299元起」的外帶優惠，共計有超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、皇家白醬彩蔬、夏威夷、道地美國、甜起司餅、起司餅等8種口味可以選擇，全台188間門市同步供應。原價最高384元。
除此之外，即日起至8月17日期間，「拿坡里」則是於炸雞專賣店推出「買6送6」的限時優惠。凡購買內含3塊腿排＋3塊棒腿的「雞腿二重奏」，就贈送「酥炸雞翅」，內含3隻小棒腿＋3隻雞翅。原價450元，優惠價319元，一次就能品嚐到多種不同部位。
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