備戰杜蘇芮！全聯、大潤發設防颱專區 泡麵、罐頭、生鮮一站購足

杜蘇芮颱風逼近，許多民眾提前囤貨、做好防颱準備，全聯為方便民眾一次備齊防颱物資，全台超過1,100家門市針對餅乾、泡麵、水、罐頭等防颱重點物資皆充足備貨，同時於7月30日前推出限時優惠，包括愛之味鮪魚片3入組149元；統一肉燥風味大號5入組68元；香草園洗選蛋等指定蛋品1盒59元；悅氏天然水（6000ml）單瓶特價43元、2瓶82元、平均1瓶41元。

針對需求高的生鮮商品，目前整體蔬果備貨量已增加1倍，即日起至7月27日也推出促銷優惠，包括好菇道有機鴻喜菇、有機雪白菇單包特價27元、任2包特價48元；非基因改造的產銷履歷玉米筍單盒原價35元、特價29元；產銷履歷馬鈴薯1袋原價52元、特惠價45元。水果則有壹把蕉、屏東蕉、旗山蕉、南投蕉（約600g/袋）原價45元、促銷價42元；美國空運藍莓（約125g）原價1盒99元、促銷價85元、2盒158元。

另外包括魚肉、海鮮促銷選擇也很豐富，7月27日前熟成虱目魚肚原價1盒139元、特價119元；鮮凍大白蝦單盒原價188元、優惠價175元；台灣桂丁土雞切塊1盒原價189 元、特價169元；而帶皮豬五花肉條則是每100g原價48元，特價39元至7月31日。全聯也提供消費者主食與早餐的美味選擇，美味堂金華干貝燉雞1袋原價318元，7月26日至7月31日促銷價259元。Read Bread鮮奶吐司（8片）8月10日前促銷價39元。

「PXGo!全聯線上購」小時達也推出「備戰颱風天」專區，讓民眾不出門也能做好防颱準備，除了精選台、日、韓超過60款颱風天必吃泡麵外，也集結輕鬆料理系列的微波、罐頭食品及電池、燈泡等防災日用品，8月3日前全館滿1,200元輸入優惠代碼「EXCUSEME」現折150元。

大潤發即日起鎖定生鮮、乾貨、防颱用品推出促銷優惠，其中生鮮蔬果類會增加1.5倍備貨量，貨源充足，方便民眾採買。即日起至7月27日，山東白蘿蔔原價33元，特價29元；台灣黃秋葵原價33元，特價29元；台灣高接梨原價149元，特價129元。餅乾、泡麵亦有特惠商品，龍口春雨坊粉絲68元，特價第2件5折；五木濃口拉麵69元，特價買1送1。