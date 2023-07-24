酒咖必衝東京新點！Asahi Super Dry博物館開箱

隨著新冠疫情日漸趨緩，不少國人趁著暑假安排赴日旅遊，東京更是最熱門的高人氣首選之一。不過對於熱愛啤酒、尤其是喜歡Asahi Super Dry的酒咖們來說，疫情後遊東京，又多了一個必踩新點，那就是位於茨城縣守谷市Asahi茨城工廠旁、在2021年4月於疫情期間完工的「Asahi Super Dry博物館」。

在「Asahi Super Dry博物館」當中，酒咖們不但可以看到Asahi Super Dry在1987年上市前的研發過程手稿、當年的電視廣告，解鎖Asahi Super Dry的「辛口（KARAKUCHI）」祕技…等；自2023年1月14日起，「Asahi Super Dry博物館」更在翻新設備、導入虛擬實境（VR）技術與沈浸式體驗後重新開放，帶來令人們耳目一新的博物館體驗。

由於Asahi Super Dry的辛口來源，正是由於採用了僅提供Asahi Super Dry使用的318號酵母，因此「Asahi Super Dry博物館」今年特別帶入虛擬實境（VR）技術，透過影音與100多顆LED燈泡的虛實整合，完整模擬出酵母在發酵罐中的發酵過程，讓參觀者彷彿進入了巨大的發酵槽當中，在斑斕光影中與酵母共舞。

原本就非常受歡迎的沈浸式體驗「Super Dry Go Ride」，也在今年一併做了升級。為了避免啤酒與空氣接觸造成氧化而影響口感表現，在填充裝罐過程也是分秒必爭。為了讓消費者充分體驗Asahi Super Dry的填充裝罐節奏，「Asahi Super Dry博物館」製作了全長約4分鐘的影片，讓觀眾被螢幕包圍，並且不但將原本的站立觀看方式，變更為坐姿，更加入類似4DX電影院的風吹、震動、與水汽效果，讓觀者猶如坐在一罐Asahi Super Dry的頂端，在生產線上一路飛馳，好不過癮。

由於「Asahi Super Dry博物館」與茨城工廠採「一條龍」式的參觀方式，因此參訪者不但可以在博物館中進行體驗，也可以了解到啤酒的整個生產流程，還現場可以多款博物館限定商品。參訪採全預約制，全程約90分鐘，20歲以上遊客的參觀費用為1000日圓（相當於新台幣222元），小學生以上、未滿20歲的參觀費用為300日圓（相當於新台幣67元），參觀費的一部分將用於捐贈給守谷市，支援地區振興等事業。

◎Asahi Super Dry博物館

．地址：茨城県守谷市綠一丁目1-1

．預約網址：https://www.asahibeer.co.jp/brewery/

．預約電話：0297-45-7335