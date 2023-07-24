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燦坤「綠色生活應援祭」買節能家電燦坤K幣大放送 政府最高再補助7千

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
活動期間至燦坤購買指定綠色商品即可抽免單，最高送60,000燦坤K幣，週末來店消費單張發票累計滿8,800元再送520燦坤K幣。記者沈昱嘉／攝影
活動期間至燦坤購買指定綠色商品即可抽免單，最高送60,000燦坤K幣，週末來店消費單張發票累計滿8,800元再送520燦坤K幣。記者沈昱嘉／攝影

為實踐2050淨零轉型的淨零綠生活關鍵戰略，經濟部商業司即日起宣布正式聯手3C通路燦坤合作辦理「綠色生活應援祭」，瞄準電子消費商品，在燦坤實體門市、線上購物網站特別規劃「綠色商品專區」，集結擁有1、2級能源效率標章、節能標章、省水標章、環保標章的綠色商品推出獨家優惠活動，鼓勵消費者優先選擇對環境友善的3C家電，透過綠色消費行為，落實低碳生活。

自即日起至8月8日「綠色生活應援祭」活動期間，燦坤獨家祭出應援四重奏，最高回饋高達68,520元，至燦坤購買指定綠色商品即可抽免單，最高送60,000燦坤K幣，週末期間來店消費單張發票累計滿8,800元再送520燦坤K幣；7月底前來店舊換新享獨家換新價、再加碼送1,000燦坤K幣。新一波住宅家電舊換新補助重新上路，加上貨物稅減徵延長及環保綠點回饋方案，凡選購1級能效冰箱、冷氣，每台可享最高7,000元補助。

綠色涼夏家電買氣旺，燦坤購買指定空調刷指定銀行信用卡享最高1,600元現折優惠；全系列分離式空調滿額送獨家贈品，現在買還能享免費現場評估、VVIP級尊榮安裝服務，以及空調8年免費延長保固，還可再享指定清淨機加購價優惠。

燦坤自7月起也推行「酒矸倘賣嘸」專案，傳達3C電器有價回收觀念，將還可使用的家電、3C舊機拿到門市換購新機，讓老舊電器有價化，經評估為可堪用之回收舊機，還可作為公益回收用途，折價金則是不限品類、全館可折抵。讓消費者便宜換新機，還可回饋社會、一同珍愛地球環境。

燦坤「綠色生活應援祭」開跑，（左起）燦坤行銷部副理黃孟惠、經濟部商業司司長蘇文玲、燦坤開發長李經緯共同宣布四重好康優惠。記者沈昱嘉／攝影
燦坤「綠色生活應援祭」開跑，（左起）燦坤行銷部副理黃孟惠、經濟部商業司司長蘇文玲、燦坤開發長李經緯共同宣布四重好康優惠。記者沈昱嘉／攝影
燦坤買空調享免費現場評估、VVIP級尊榮安裝服務，以及空調8年免費延長保固，還有指定清淨機加購價優惠。記者沈昱嘉／攝影
燦坤買空調享免費現場評估、VVIP級尊榮安裝服務，以及空調8年免費延長保固，還有指定清淨機加購價優惠。記者沈昱嘉／攝影

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