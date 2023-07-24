羚邦8大超值福袋！快速攤位省排隊時間 限量商品手刀購

為了迎接即將在7/27-7/31於台北世貿一館舉辦的「漫畫博覽會」，羚邦推出八大知名動畫好禮福袋，並且在動漫展中開闢快速購買攤位，讓粉絲可以快速買到重點商品，大大降低排隊時間，提升購物樂趣，真正物超所值，數量有限，記得到羚邦攤位手刀買起來！

身為《鏈鋸人》愛好者的你，想必家裡已經有好~~可愛的「波奇塔」填充玩偶了對嗎？！雖然羚邦攤位裡還是有大大小小各種形式、尺寸的「波奇塔」可供選購，但福袋裡這一雙肥嘟嘟的「波奇塔」拖鞋，輕巧、防滑又柔軟的設計，能完美地包覆你的腳掌，舒服到讓人一秒驚呼：「啊~~把腳踩進波奇塔的體內原來是這種感覺！」，若是沒有這雙「波奇塔」拖鞋，距離支配「鏈鋸惡魔」…你還差得遠咧！大禮包還隨機附有《鏈鋸人》金屬手環一只，共有真紀真、帕瓦、秋與鏈鋸人四種不同造型，戴起來有型有款，還送一個「波奇塔」的吐司地墊，提醒你出門上班、打工，不要忘記給「波奇塔」也買一份吐司回來喔。

七月才剛剛開播的《咒術迴戰 第二季》，在漫博會立刻就有多樣商品可供搶購，福袋裡面除了有隨機置入的五條悟、宿儺、釘崎、虎杖與伏黑金屬軍牌一枚之外，也隨機放入兩款正反圖樣不同的抱枕，有機會拿到虎杖加伏黑或是五條加野薔薇抱枕，相信這還不足以讓你陷入左右為難，更難的來了，福袋裡面隨機放入的夏油傑或五條悟30公分壓克力立牌一組，都是全新第二季《懷玉‧玉折》造型，兩邊都帥到讓你放不開手，全台灣限量各500個壓克力立牌，能不能把他們帶回家，或者能不能收集到一對五條悟與夏油傑，全看你和他們的緣分與你的動作是不是夠快速了！

雄英高中同學請注意，大戰已經到了最後關鍵時刻，這次只要買《我的英雄學院》福袋就能擁有「前進敵軍英雄大本營戰力路線分配圖」地墊，你走出家門向左或向右走都會決定整個英雄戰力的走向！是要加入安德瓦班或是紙鋒射手班？世界和平與否就在你踏出家門的一瞬間！福袋中還隨機放入一個正反面不同角色的方型抱枕，分別是綠谷VS爆豪及轟VS荼毗，無論哪一組都有強烈的情感羈絆，故事感滿滿！袋中還有隨機的英雄角色軍牌一枚：綠谷、爆豪、烘焦凍與可愛的麗日御茶子，造型百搭帥氣無人能敵！最後再送上一本筆記本，造型是難得隨興可愛的便服旅行風，每天精神緊繃的英雄們偶爾放放風也是很應該呀！

羚邦人氣不減的福袋商品《排球少年》，有影山烏鴉、日向烏鴉、木兔貓頭鷹、赤葦貓頭鷹、黑尾貓與研磨貓等，六款六寸絨毛玩偶隨機放入福袋中，一條帶到任何運動場都帥到暗暗內含光的黑色「飛べ」提花運動毛巾、在加上一個每家飲料店看到都自動讓你節省5元的造型保溫瓶，讓你在運動場上帥氣不停地滿場飛！

每次推出都會賣到缺貨的《遊戲人生》，今年同樣推出超值福袋，各位妹控的哥哥姊姊們，是不是好想抱著可愛的妹妹白一起，永遠不分開，沒問題，白的方型抱枕，讓你走到哪裡抱到哪裡，多功能的大桌墊，讓你在打電腦遊戲時有了《遊戲人生》的神隊友們助攻，攻城掠地無往不利，再來一條黃底黑字的「我♥人類」的緹花毛巾，讓你的妹控魂發揮到人盡皆知！如果這樣還不夠，把福袋內放入的胸章別在胸口吧，讓你隨時帶著妹妹出門都變得好方便！

除了排球少年，當然不能忘記另一個在運動動畫番中堪稱顏值天花板的《藍色監獄》，這是一個把一群美少年關在神祕的密閉建築裡，天天揮汗踢足球的青春故事，想想都讓人熱血沸騰，先用印著BLUE LOCK的運動水壺喝點冰水降降溫吧！這無法與人分享的運動運動水壺，多麼切合《藍色監獄》尋找全世界最自私攻擊手的主題！同樣印著BLUE LOCK的主題毛巾，讓運動場上的人感受你輾壓全場的強大氣場！福袋中還有印著豹馬、玲王、國神對戰潔世一、馬狼與凪的大型桌墊，這一幕，紅隊與白隊儘管還沒開戰，緊張的氣氛已經讓人眼睛離不開；最後是隨機放入福袋的雙面五角Q版造型角色抱枕，分別是：潔世一與蜂樂迴組、豹馬與國神祖、凪與玲王組、系師凜與系師冴兩位兄弟等四款，全套帶回家擺在床上就對了！

四月霸權動畫【我推的孩子】也在最短時間內推出福袋商品，以「星野愛」最受歡迎的可愛造型，一口氣推出抱枕、大桌墊與鑰匙圈，讓你上班、上網時時都被星野愛圍繞著！這個讓人又愛又心痛的女孩，是不是也很應該用「愛無限恆久永遠推！！！」的緹花毛巾掛在肩膀上繼續支持下去，把我們對小愛的愛繼續不停地延續下去吧。