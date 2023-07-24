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梁佑南攜手企業家鍾文智捐款300萬 助伯立歐路跑

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
藝人梁佑南（左二）攜手企業家鍾文智（左三）慷慨贊助300萬元，助伯立歐路跑順利舉辦。圖/伯立歐家園提供
藝人梁佑南（左二）攜手企業家鍾文智（左三）慷慨贊助300萬元，助伯立歐路跑順利舉辦。圖/伯立歐家園提供

公益基金會伯立歐家園代言人藝人梁佑南，攜手企業家鍾文智為伯立歐家園路跑活動拉開序幕，鍾文智慷慨捐贈300萬元，補足路跑所需全部經費，多位藝人到場熱情參與，馬國畢除了連續3年都參與21公里的半馬，連91歲的阿嬤也連續2年完成7公里路跑。

伯立歐路跑將於11月26日在彰化二林舉行，今年是第10年舉辦，伯立歐家園是喜樂小兒麻痺關懷協會為年老身障者籌設，每年路跑都吸引身障者參與；今年苦缺300萬元經費，在梁佑南牽線下，鍾文智爽快補足缺口，並在台大國際會議中心舉行捐贈記者會，協會理事長陳忠盛、身障選手鄧和成、梁佑南母女、馬國畢、洪毛一起見證路跑盛大舉行。

梁佑南、方琦母女每年都參加7公里路跑，馬國畢說連91歲阿嬤都完成7公里，梁佑南母女應該挑戰更高難度。在馬國畢刺激下，梁佑南母女決定今年挑戰21公里。馬國畢還以多年參加經驗說伯立歐路跑是最美味的，沿途美食完全免費，讓第一次參加的紅毛決定衝著美食跑完全程。

屏東客家子弟鍾文智年輕時到台北打拼，深感求生不易，身障者謀生更為困難；得知伯立歐家園的願景，決定豪氣捐贈300萬，加速實現身障者就業及照顧的伯立歐家園。鍾文智看到健力選手、輪椅籃球國家隊員鄧和成感觸良多，表示自己在事業上曾經跌跤，看到身障運動員的毅力與堅持，對於人生挫折，相信憑藉著信念也能度過難關。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，隨著年齡增長，身障者跟他們的照顧者都步入老年，謀生照護面臨問題，協會除成立咖啡工作坊、愛加倍庇護工場、職業訓練中心、日間照顧中心，讓身障者就業服務及照顧，2011年啟動「伯立歐家園」計畫，給身障者安心養老的家。

彰化伯立歐家園今年9月動工興建，喜樂小兒麻痺關懷協會籌措經費近12年之久，去年第一期動土，鍾文智已捐款興建工程，並承諾免費建置太陽能屋頂，這次再次贊助路跑活動，希望大家做公益也能健康運動。

身障者 路跑

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