遠百寶慶今晚6點熄燈 民眾排隊湧入抱著員工哭不捨道別
位於台北西門町有51年歷史的遠東百貨寶慶店因計畫拆除改建，最後營業日就在今天，於今晚6點熄燈，今晚遠百總經理徐雪芳將帶領同仁閉店熄燈，51年的遠百寶慶暫時和民眾說再見。也代表這座台北最資深的百貨，將暫時告別，等待以全新之姿再現西門町。
由於是最後營業日，今早9點前就有民眾到遠百寶慶店門口排隊，等待11點開店進場重溫遠百寶慶店最後的模樣。遠百寶慶店員工指出，今天有客人進場時不捨擁抱同仁，感性的氛圍讓同仁忍不住飆淚，離別的情緒讓現場相當催淚。
而遠百寶慶店特別準備上百份寶慶店紀念禮，開店後也隨即被入店民眾索取一空。由於遠百寶慶店有推出回顧展，把歷史畫面一一透過照片再現，也是最後營業日民眾紛紛造訪的地方。
遠百寶慶店表示，熄燈後的幾天，寶慶店同仁接著會接手廠商撤櫃等工作，進行最後收尾，至於拆除日期，目前尚未確定是哪一天。
1972年開幕的遠百寶慶店，至今彩色的外觀已是第四代設計，一進大門後即可見到特殊的夾層設計，是目前新型百貨商場訴求樓地板面積寬敞挑高不會有的設計，也可說是以後再也見不到的時代的設計。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言