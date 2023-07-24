遠百寶慶今晚6點熄燈 民眾排隊湧入抱著員工哭不捨道別

位於台北西門町有51年歷史的遠東百貨寶慶店因計畫拆除改建，最後營業日就在今天，於今晚6點熄燈，今晚遠百總經理徐雪芳將帶領同仁閉店熄燈，51年的遠百寶慶暫時和民眾說再見。也代表這座台北最資深的百貨，將暫時告別，等待以全新之姿再現西門町。

由於是最後營業日，今早9點前就有民眾到遠百寶慶店門口排隊，等待11點開店進場重溫遠百寶慶店最後的模樣。遠百寶慶店員工指出，今天有客人進場時不捨擁抱同仁，感性的氛圍讓同仁忍不住飆淚，離別的情緒讓現場相當催淚。

而遠百寶慶店特別準備上百份寶慶店紀念禮，開店後也隨即被入店民眾索取一空。由於遠百寶慶店有推出回顧展，把歷史畫面一一透過照片再現，也是最後營業日民眾紛紛造訪的地方。

遠百寶慶店表示，熄燈後的幾天，寶慶店同仁接著會接手廠商撤櫃等工作，進行最後收尾，至於拆除日期，目前尚未確定是哪一天。