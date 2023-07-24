麻辣鍋甜甜圈！Mister Donut×青花驕聯名 再享買6送3
甜甜圈只能吃甜的嗎？「Mister Donut」首次攜手王品旗下「青花驕」，以青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋等明星商品出發，推出「青麻椒牛肉圈」、「醬燒辣雞肉圈」等7款甜辣、鹹辣點心。為慶祝新品上市，還有「新品買6送3」、加送青花椒麻口水雞等一系列優惠。
青花驕麻辣鍋以獨家的「青麻椒肥牛鍋」為明星招牌，本次雙品牌聯名推出的「青麻椒牛肉圈」與「青麻椒牛肉派」，即是將麵團與派皮分別抹上添加青龍椒、青辣椒、青花椒油的青麻醬作為基底，再鋪上滿滿牛肉，帶來大大滿足，每份65元。
首度推出的「醬燒辣雞肉圈」、「醬燒辣雞肉派」則是將醬燒辣醬搭配煙燻風味雞肉，入口有著川味辣椒、芝麻醬融合的豐富風味，最後還有芝麻粒、香菜點綴，每份均為65元。此外，更有以「青紅雙鍋」出發的「青紅麻辣波堤」，分別使用川味辣椒油、青花椒油搭配甜口可可醬，打造出兼具甜、辣、麻的特色波堤，每顆55元。另外還有「麻辣花生醬波堤」，以及從青花椒冰淇淋變身而來的「青麻香草法蘭奇」同步登場，各為55、50元。
此次聯名商品自7月25日起限時販售，7月25日至7月31日期間，可享「新品買6送3」限時優惠。同時王品瘋美食APP會員，也可享3重優惠。包括登錄並輸入Mister Donut 限定碼，即可獲得「青花椒麻口水雞」1份，價值298元。成為APP會員，也可享聯名商品買4送2；9月30日前註冊成為新會員，也有機會抽中「Mister Donut蜜糖波堤2入甜甜圈電子體驗券」
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