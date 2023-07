佐藤健香港撒糖 寫真書MIKIMOTO台北旗艦店限量販售

MIKIMOTO日前於香港國際金融中心商場(IFC)開設「A LOVE LETTER TO THE SEA」主題期間限定店,猶如一封情書,寫給孕育美麗珍珠的大海,訴說品牌創立至今130周年的傳奇故事。現場除了展出日前才在巴黎發表的最新頂級珠寶系列「Praise to the Sea」之外,還設有以海洋為主題的互動裝置。日本當紅人氣男星佐藤健更特地現身香港,為為限定店揭幕剪綵。

被粉絲暱稱「砂糖」的佐藤健,在帥氣外表之外,真摯動人的演技也備受肯定,同時還是MIKIMOTO的好友,在日常生活中穿搭也經常配戴MIKIMOTO的珠寶。去年年末佐藤健為準備他的第 一本藝術寫真書《Beyond》到訪巴黎,更特地在MIKIMOTO巴黎總店門前配戴最新PASSIONOIR及M Collection系列珠寶入鏡,以跨越性別的珍珠珠寶,演繹當代男性魅力。

他在書中訪問更進一步分享了他與MIKIMOTO合作的點滴:「我們以與自然共存的美麗珍珠為基礎,同時融合MIKIMOTO的品牌精神,呈現出浪漫卻又不失雋永氣息的作品。除此之外,作為演員的我, 也相當欣賞MIKIMOTO不斷挑戰新事物、不斷向世界提出嶄新風格的精神,因而才有了這次的合作。」也因此,這次在香港IFC的期間限定店內特地設有POP-UP專櫃,展售佐藤健藝術寫真書《Beyond》;台灣也將於8月1日起於台北101旗艦店限量販售。