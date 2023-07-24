佐藤健香港撒糖 寫真書MIKIMOTO台北旗艦店限量販售

MIKIMOTO日前於香港國際金融中心商場（IFC）開設「A LOVE LETTER TO THE SEA」主題期間限定店，猶如一封情書，寫給孕育美麗珍珠的大海，訴說品牌創立至今130周年的傳奇故事。現場除了展出日前才在巴黎發表的最新頂級珠寶系列「Praise to the Sea」之外，還設有以海洋為主題的互動裝置。日本當紅人氣男星佐藤健更特地現身香港，為為限定店揭幕剪綵。

被粉絲暱稱「砂糖」的佐藤健，在帥氣外表之外，真摯動人的演技也備受肯定，同時還是MIKIMOTO的好友，在日常生活中穿搭也經常配戴MIKIMOTO的珠寶。去年年末佐藤健為準備他的第 一本藝術寫真書《Beyond》到訪巴黎，更特地在MIKIMOTO巴黎總店門前配戴最新PASSIONOIR及M Collection系列珠寶入鏡，以跨越性別的珍珠珠寶，演繹當代男性魅力。

他在書中訪問更進一步分享了他與MIKIMOTO合作的點滴：「我們以與自然共存的美麗珍珠為基礎，同時融合MIKIMOTO的品牌精神，呈現出浪漫卻又不失雋永氣息的作品。除此之外，作為演員的我， 也相當欣賞MIKIMOTO不斷挑戰新事物、不斷向世界提出嶄新風格的精神，因而才有了這次的合作。」也因此，這次在香港IFC的期間限定店內特地設有POP-UP專櫃，展售佐藤健藝術寫真書《Beyond》；台灣也將於8月1日起於台北101旗艦店限量販售。