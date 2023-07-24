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佐藤健香港撒糖 寫真書MIKIMOTO台北旗艦店限量販售

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
日本知名演員佐藤健出席MIKIMOTO香港IFC的期間限定店開幕活動。圖／MIKIMOTO提供
日本知名演員佐藤健出席MIKIMOTO香港IFC的期間限定店開幕活動。圖／MIKIMOTO提供

MIKIMOTO日前於香港國際金融中心商場（IFC）開設「A LOVE LETTER TO THE SEA」主題期間限定店，猶如一封情書，寫給孕育美麗珍珠的大海，訴說品牌創立至今130周年的傳奇故事。現場除了展出日前才在巴黎發表的最新頂級珠寶系列「Praise to the Sea」之外，還設有以海洋為主題的互動裝置。日本當紅人氣男星佐藤健更特地現身香港，為為限定店揭幕剪綵。

被粉絲暱稱「砂糖」的佐藤健，在帥氣外表之外，真摯動人的演技也備受肯定，同時還是MIKIMOTO的好友，在日常生活中穿搭也經常配戴MIKIMOTO的珠寶。去年年末佐藤健為準備他的第 一本藝術寫真書《Beyond》到訪巴黎，更特地在MIKIMOTO巴黎總店門前配戴最新PASSIONOIR及M Collection系列珠寶入鏡，以跨越性別的珍珠珠寶，演繹當代男性魅力。

他在書中訪問更進一步分享了他與MIKIMOTO合作的點滴：「我們以與自然共存的美麗珍珠為基礎，同時融合MIKIMOTO的品牌精神，呈現出浪漫卻又不失雋永氣息的作品。除此之外，作為演員的我， 也相當欣賞MIKIMOTO不斷挑戰新事物、不斷向世界提出嶄新風格的精神，因而才有了這次的合作。」也因此，這次在香港IFC的期間限定店內特地設有POP-UP專櫃，展售佐藤健藝術寫真書《Beyond》；台灣也將於8月1日起於台北101旗艦店限量販售。

為慶祝品牌創始人御木本幸吉於1893年培育出世界上第一顆養殖天然珍珠，從此改寫了珍珠珠寶的發展，MIKIMOTO「A LOVE LETTER TO THE SEA」主題期間限定店現場設有特殊的「Fish Letter」互動裝置，參訪者可以於電子螢幕上輸入對品牌或是對海洋的愛意，串串文字就會幻化成海洋生物，暢游於深海之中；即使是身在台灣的粉絲，也能透過線上互動網頁留下文字參與互動。 （網址 https://fishletter.mikimoto.com/

MIKIMOTO於香港國際金融中心開設期間限定店，由港星鄭裕玲擔任活動主持人。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO於香港國際金融中心開設期間限定店，由港星鄭裕玲擔任活動主持人。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO於香港國際金融中心開設期間限定店。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO於香港國際金融中心開設期間限定店。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO香港IFC的期間限定店內，設有POP-UP專櫃，展示佐藤健新刊的藝術書籍《Beyond》。台灣也將於8月1日起於台北101旗艦店限量販售，定價8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO香港IFC的期間限定店內，設有POP-UP專櫃，展示佐藤健新刊的藝術書籍《Beyond》。台灣也將於8月1日起於台北101旗艦店限量販售，定價8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO香港IFC的期間限定店內，設有POP-UP專櫃，展示佐藤健新刊的藝術書籍《Beyond》。台灣也將於8月1日起於台北101旗艦店限量販售，定價8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO香港IFC的期間限定店內，設有POP-UP專櫃，展示佐藤健新刊的藝術書籍《Beyond》。台灣也將於8月1日起於台北101旗艦店限量販售，定價8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO香港IFC的期間限定店內，設有POP-UP專櫃，展示佐藤健新刊的藝術書籍《Beyond》。台灣也將於8月1日起於台北101旗艦店限量販售，定價8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO香港IFC的期間限定店內，設有POP-UP專櫃，展示佐藤健新刊的藝術書籍《Beyond》。台灣也將於8月1日起於台北101旗艦店限量販售，定價8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO香港IFC的期間限定店現場設計以海洋作為主題，現場設有「Fish Letter」互動裝置。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO香港IFC的期間限定店現場設計以海洋作為主題，現場設有「Fish Letter」互動裝置。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO香港IFC的期間限定店展出最新頂級珠寶系列《Praise to the Sea》。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO香港IFC的期間限定店展出最新頂級珠寶系列《Praise to the Sea》。圖／MIKIMOTO提供
日本知名演員佐藤健出席MIKIMOTO香港IFC的期間限定店開幕活動。圖／MIKIMOTO提供
日本知名演員佐藤健出席MIKIMOTO香港IFC的期間限定店開幕活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO於香港國際金融中心開設期間限定店。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO於香港國際金融中心開設期間限定店。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO於香港國際金融中心開設期間限定店。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO於香港國際金融中心開設期間限定店。圖／MIKIMOTO提供

珠寶 品牌 香港

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