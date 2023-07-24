肉量加倍堆高高！肯德基「雙層咔啦雞腿堡」只賣2週

肯德基自7月25日至8月7日期間，限時2週以「2塊咔啦雞腿排肉」作為主角，推出「雙層咔啦雞腿堡」，讓經典滋味再升級，帶來雙倍享受，適合無肉不歡的肉食愛好者大口品嚐。

自1994年在台問市的「咔啦雞腿堡」為肯德基的招牌明星商品，標榜將原塊咔拉雞腿排以獨家技術與多重工法，經過醃漬、裹粉、烹炸等流程，帶來外酥內嫩的滋味，也是近30年的銷售排行冠軍。本次全新推出的「雙層咔啦雞腿堡」即是將經典咔啦雞腿堡升級，將咔拉雞腿排肉量雙倍，並同樣搭配新鮮萵苣、特調美乃滋等配料，單點每份165元，另外還有M經典餐、L絕配餐、XL Combo等不同套餐組合，每套197～260元不等，售完為止。