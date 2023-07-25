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運動場館與教練大量湧入Trainge運動平台？揭上架課程、場租的秘密

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
Trainge合作場館四季健身。圖片來源：Trainge
Trainge合作場館四季健身。圖片來源：Trainge

現在運動不只為了健康，也是保持時尚的一環！但要怎麼接觸到更多的運動愛好者、如何讓消費者快速成交且輕鬆預約，是困擾著許多運動場館及教練的問題。而近期許多場館和教練紛紛在Trainge運動平台開課、提供場租，究竟是為什麼呢？

LINE完成所有功能

Trainge讓所有運動場館、教練的LINE帳號，搖身一變成為最方便的預約工具，消費者不再需要下載APP，只要加入你的LINE，就能直接在上面約課、付款，查詢過去和未來的課程，就連簽到、健康紀錄、訓練記錄、課前同意書都能線上完成！

Trainge運動平台功能概覽。圖片來源：Trainge
Trainge運動平台功能概覽。圖片來源：Trainge

軟硬體高度整合超方便

沒錯！Trainge把門禁機、體脂機（InBody、Tanita）、血壓機等設備都串接好了，讓使用者不用下載一堆不同的APP，而是透過LINE就能進行掃碼進出場、智慧量測，讓每次量測結果自動記錄、即時呈現在手機中，幫助使用者全面瞭解自己的健康變化！

功能彈性、價格超實惠

對比於動輒每年7萬到20萬的預約POS系統，Trainge每月的系統費用超佛心只要1000元，而且所有功能都可完整使用，不需要針對個別功能開通付費！更重要的是，透過Trainge除了能讓既有學員輕鬆快速預約外，還能讓許多住在附近的消費者找到你，讓你一路從曝光、成交、管理都適用！

Trainge合作場館Easy Join。圖片來源：Trainge
Trainge合作場館Easy Join。圖片來源：Trainge

更多Trainge詳情：

https://www.trainge.com/pos

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