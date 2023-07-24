「只賣書」書店不能活？英美書店寫反轉版「電子情書」

政大書城拉警報，反映「只賣書的中型連鎖書店」在台灣面臨生存危機。不過在英美，與政大書城一樣「只賣書」的連鎖書店，近年卻出現「起死回生」的奇蹟。這歸功於擔任英美兩大連鎖書店水石(Waterstone)、邦諾(Barnes & Noble)執行長的鄧特（James Daunt），堅持讓書店走回傳統社區書店的模式—不賣跟書無關的商品和服務，但必須擁有獨立書店的特色、貼近社區讀者需求，和網路書店做出區隔。

2011年，英國水石書店面對亞馬遜網路書店的割喉戰奄奄一息，被俄羅斯富商買下，找來鄧特擔任執行長。出身獨立書店的鄧特，決定用經營獨立書店的方式經營連鎖書店。他打破連鎖書店集團制式化的經營手法，轉為符合當地讀者需求的獨立書店模式—店員必須懂書、每家書店必須擁有自己的選書策略和特色，不能再複製過去連鎖書店統一由中央決定的「賣場」擺書模式，成功讓水石書店轉虧為盈。

2019年，差點破產的美國邦諾書店又被俄羅斯富商買下，鄧特再度上陣、用讓水石書店起死回生的獨立書店模式重整邦諾。此一安排被形容是好萊塢電影「電子情書」的反轉版。

「電子情書」中，梅格萊恩經營的紐約獨立小書店被湯姆漢克斯經營的連鎖書店打敗收攤，結局以兩人談戀愛收場。電影中湯姆漢克斯經營的連鎖書店，被認為影射剛崛起的邦諾書店。20年後風水輪流轉，換成面臨倒閉危機的邦諾找來鄧特以獨立書店的模式經營，就像梅格萊恩最後經營起湯姆漢克斯的連鎖書店。

日前鄧特宣布今年要重開30家邦諾書店。他受訪時指出，實體書店迎戰網路書店的武器是「提供和網路書店完全不同的東西」。他以亞馬遜網路書店為例，「亞馬遜不關心書籍，書籍只是倉庫裡的另一件商品」，但實體書店是「人們發現書籍的地方」。

「實體書店的意義在於創造人與書『不期而遇』的機會。」永樂座書店店主石芳瑜抱持同樣的觀點。她認為，網路書店找書方便，但實體書店往往會讓讀者「遇上」原本沒有預期要看的書；「享受書與人的不期而遇，是實體書店存在的價值。」