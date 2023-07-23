快訊

高息時代…富豪戶最愛什麼？不只存款 這2商品躍主流

每天逾12小時集訓！建中樂旗聯隊傳捷報 奪世界亞軍興奮尖叫

杜蘇芮轉中颱「最新路徑往南偏」 氣象局估這地登陸機率高

宏碁Acer Day開跑 Predator 17吋旗艦電競筆電輕薄強悍

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁電競系列Nitro及Predator等筆電、桌機和螢幕商品一應俱全。圖／宏碁提供
宏碁電競系列Nitro及Predator等筆電、桌機和螢幕商品一應俱全。圖／宏碁提供

宏碁暑期盛事2023 Acer Day開跑，除了輕薄美型的商務機種，今年主打更豐富多元的電競產品線，除了旗艦電競筆電Predator Triton 17 X輕薄頂規款震撼登場，創新的裸視3D電競筆電Predator Helios 3D 15 SpatialLabs以及Predator Helios Neo 16更推出第13代Intel Core i9處理器規格新機。活動期間只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕商品，上網登錄最高送LINE POINTS 5,000點，每週還有機會抽中星宇航空國際航線來回機票以及Acer周邊商品。

全新Predator Triton 17 X，採用CNC一體成型的堅固機身，具有拋光噴砂紋理、精緻RGB Predator標識微蝕刻、不鏽鋼喇叭網罩、鑽石切割的細部設計及巧妙配置的出風口，外型簡潔洗鍊、性能強悍，提供全天候的電池續航力。搭載第13代Intel Core i9-13900HX處理器，支援全新效能混合架構，亦配備NVIDIA GeForce RTX 4090。17吋16:10 WQXGA mini-LED霧面顯示器支援250 Hz螢幕刷新率、不僅具備100% DCI-P3廣色域使色彩鮮亮飽和，低藍光螢幕更獲得Eyesafe認證。透過宏碁Vortex Flow技術，散熱效果更上層樓。

除此之外，甫榮獲2023年iF設計的宏碁裸視3D電競筆電Predator Helios 3D 15 SpatialLabs，為最新搭載第13代Intel Core i9處理器、GeForce RTX 4080獨立顯卡的電競新作，支援SpatialLabs眼球追蹤解決方案、3D立體顯示和即時渲染技術，建議售價152,000元，購買登錄活動網站即可參加10,000點LINE POINTS抽獎。

8月20日前購買指定Acer產品，於Acer活動網站登錄並綁定「Acer × Predator LINE官方帳號」即送最高5,000點LINE POINTS點數回饋，購買電競類產品，於Acer活動網站登錄週週抽星宇航空國際航線來回機票（熊本/沖繩/宿霧/曼谷/洛杉磯），再抽Predator黯夜遊俠電競椅、Predator Connect W6d WIFI 6 電競路由器等實用周邊商品。

宏碁Predator Helios 3D 15 SpatialLabs裸視3D電競筆電榮獲2023年iF設計獎。記者沈昱嘉／攝影
宏碁Predator Helios 3D 15 SpatialLabs裸視3D電競筆電榮獲2023年iF設計獎。記者沈昱嘉／攝影
Predator Triton 17 X，建議售價147,900元。記者沈昱嘉／攝影
Predator Triton 17 X，建議售價147,900元。記者沈昱嘉／攝影

LINE 機票

延伸閱讀

幫女騎士做1事獲紙條盼加line 他驚喜：活了19年第一次被搭訕

宏碁「Acer Day」Swift Go璀璨金鑽石版閃耀登場 購機抽機票送你出國

中職／首度轉播中信兄弟 LINE TODAY推半季、單場方案

實用NO.1！旅行必備超強大容量行李箱 出國血拼時髦又耐裝

相關新聞

宏碁Acer Day開跑 Predator 17吋旗艦電競筆電輕薄強悍

宏碁暑期盛事2023 Acer Day開跑，除了輕薄美型的商務機種，今年主打更豐富多元的電競產品線，除了旗艦電競筆電Pr...

愛馬仕爆款表要排多久？ 品牌鐘表CEO親自解答

近三年來愛馬仕（Hermes）定期公佈的財務報表上，沒有人能忽視鐘表部門一直持續亮眼的成長數字，期間甚至幾度來到兩位數。...

80道菜色！私廚「聚苑」可以單點了 還有午間套餐嘗鮮

由米其林星級港籍行政總廚簡捷明、執行主廚陳威廷共同操刀的中餐廳「聚苑」，今夏迎來開幕1週年，並且以「聚苑2.0」為概念，...

太香了吧！ROG聯名第二彈「明日香」強勢登場 EVA鐵粉全套都想收

超狂聯名又來了！ROG玩家共和國宣布推出第二彈ROG × EVANGELION聯名系列商品，以全球知名動漫IP《新世紀福...

玩具藏家最愛！Funko、BE@RBRICK逾千款公仔集結台中

由Funko專賣電商「彭大商城」與全台最大電影周邊販售「句商店」聯合舉辦的「尬電的多重宇宙」快閃店，即日起至8月2日於台...

百貨話題新櫃／美妝香氛三大全台首發店齊聚新光三越A8

口罩令解除加上社交活動頻繁與旅行熱潮，民眾重拾社交體面的精緻度，消費者重拾對美妝的需求，各大百貨美妝、香氛業績持續上揚，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦