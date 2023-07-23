宏碁Acer Day開跑 Predator 17吋旗艦電競筆電輕薄強悍
宏碁暑期盛事2023 Acer Day開跑，除了輕薄美型的商務機種，今年主打更豐富多元的電競產品線，除了旗艦電競筆電Predator Triton 17 X輕薄頂規款震撼登場，創新的裸視3D電競筆電Predator Helios 3D 15 SpatialLabs以及Predator Helios Neo 16更推出第13代Intel Core i9處理器規格新機。活動期間只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕商品，上網登錄最高送LINE POINTS 5,000點，每週還有機會抽中星宇航空國際航線來回機票以及Acer周邊商品。
全新Predator Triton 17 X，採用CNC一體成型的堅固機身，具有拋光噴砂紋理、精緻RGB Predator標識微蝕刻、不鏽鋼喇叭網罩、鑽石切割的細部設計及巧妙配置的出風口，外型簡潔洗鍊、性能強悍，提供全天候的電池續航力。搭載第13代Intel Core i9-13900HX處理器，支援全新效能混合架構，亦配備NVIDIA GeForce RTX 4090。17吋16:10 WQXGA mini-LED霧面顯示器支援250 Hz螢幕刷新率、不僅具備100% DCI-P3廣色域使色彩鮮亮飽和，低藍光螢幕更獲得Eyesafe認證。透過宏碁Vortex Flow技術，散熱效果更上層樓。
除此之外，甫榮獲2023年iF設計的宏碁裸視3D電競筆電Predator Helios 3D 15 SpatialLabs，為最新搭載第13代Intel Core i9處理器、GeForce RTX 4080獨立顯卡的電競新作，支援SpatialLabs眼球追蹤解決方案、3D立體顯示和即時渲染技術，建議售價152,000元，購買登錄活動網站即可參加10,000點LINE POINTS抽獎。
8月20日前購買指定Acer產品，於Acer活動網站登錄並綁定「Acer × Predator LINE官方帳號」即送最高5,000點LINE POINTS點數回饋，購買電競類產品，於Acer活動網站登錄週週抽星宇航空國際航線來回機票（熊本/沖繩/宿霧/曼谷/洛杉磯），再抽Predator黯夜遊俠電競椅、Predator Connect W6d WIFI 6 電競路由器等實用周邊商品。
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