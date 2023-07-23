愛馬仕爆款表要排多久？ 品牌鐘表CEO親自解答

近三年來愛馬仕（Hermes）定期公佈的財務報表上，沒有人能忽視鐘表部門一直持續亮眼的成長數字，期間甚至幾度來到兩位數。愛馬仕鐘表部門的執行長Laurent Dordet接受台灣聯合報的專訪，解說這些數字所代表的意義，愛馬仕品牌之所以獨特的企業文化內幕，以及大家最關心的：爆款手表到底要排多久？

●長期深耕造就出色表現 台客識貨神助攻

「我想可以說是『水到渠成』吧！」擁有財會背景的Laurent Dordet解說，鐘表部門10多年前就開始整頓生產、溝通、供應與經銷鏈，將機芯、面盤、表殼等不同部門整合於同一屋簷下後，開創出更技術性也更可靠的商品，「合理且可預期的成長持續了幾年，但突然在2021年開始大爆發的原因，或許是因為我們已經擁有足夠的注目度，也或許是我們已獲得客戶一定程度的信賴，絕非偶然。過去3、4年的倍速成長，也似乎與數位化的佈局有關：許多積極於數位佈局的品牌都在過去3年間都有長足的成長，我們只是其一，可能因為我們原來最小，所以我們看起來成長的幅度最驚人。」

愛馬仕鐘表的成功發展，涵蓋更全面的製表，也與台灣消費者的「識貨」有關。「台灣可以說是最早開始相信我們製表作品的國家之一！」他說，10年前愛馬仕開始推出展現製表工藝的時間哲學之作，對高級製表有一定認識的台灣客很早就懂得鑑賞愛馬仕獨到的特色，其他市場後來也逐漸跟進，「台灣也許不是最大，但卻是我們各項表現都最穩健的地區，是真正懂表的愛表人。」

●爆款表排隊中 加碼擴廠提升產量

2021年時線上訪問Laurent Dordet，他表示當時品牌男女表的比例大約是2:8。如今，男女表的比例是否也有變化？「有，」他說，男表的策略是先從複雜功能開始，如最初的時間暫停，到近期的月讀時光、漫遊時光等，接著才在2021年推出H08作為主力的日常款；然而陸續推出金屬鍊帶的女表也持續表現出色，「比例上有持續而緩慢的消長，」Dordet笑說，「但這非重點，我寧可男女表比例不變但都每年分別都有50%成長，也不要男表一年成長100%而女表為0。」

他舉例在去年摩根史坦利的鐘表業績報告中，愛馬仕排名第17，「前17名品牌中，有15個純製表品牌，兩個例外有製表以外事業體的，都是法國-瑞士品牌，一個是以珠寶起家的卡地亞，一個是我們；這15個純製表品牌幾乎都是男表的天下，我們和卡地亞則是以女表為主力。」正因如此，他更看好擁有男裝與男士配件部門的愛馬仕能未來的潛力。

既然成長超乎預期，是否也和包包一樣有排隊的現象？「有啊，像我手上的漫遊時光腕表就是。所有產量有限的表都在排隊，幾乎都要等2年以上，」Laurent Dordet透露，日前部門已經開始擴建廠房，希望能在2026年時啟用並將產能提升至三倍。

●獨特的企業組織 造就絕無僅有的風格

在愛馬仕任職逾20年並曾在財務、織品、皮件等不同部門擔任要職的Laurent Dordet，也和我們分享了愛馬仕與眾不同的企業組織與經營風格。「愛馬仕品牌的核心就是專業、品質、創意；同時，各店鋪的採購與各部門的創作保有全然的自主性。」他以鐘表部門為例，除了機芯廠，其他部門人員主要分布於8大市場、負責維繫瑞士總廠與專賣店，所有團隊提出的活動都須經巴黎總部監督與許可。同時，每個市場也都可以自主選擇權，是否舉辦總部核可的活動？是否引進某些商品？