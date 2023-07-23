快訊

俄莫斯科購物中心熱水水管爆裂 沸水狂瀉活活燙死4人

台版吳哥窟！台南楠西萬佛寺8月5日開放 先做測驗才能預約　

日月潭滅虎 2周抓7千尾魚虎也沒用？南投縣府這樣說

80道菜色！私廚「聚苑」可以單點了 還有午間套餐嘗鮮

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
聚苑新推出「午間品味套餐」，每人1,880元。記者陳睿中／攝影
聚苑新推出「午間品味套餐」，每人1,880元。記者陳睿中／攝影

米其林星級港籍行政總廚簡捷明、執行主廚陳威廷共同操刀的中餐廳「聚苑」，今夏迎來開幕1週年，並且以「聚苑2.0」為概念，預計將於8月1日起降低訂位人數門檻、提供近80道單點菜色，讓小型團體、雙人或是個人顧客也能輕鬆用餐。同時店內也將提供午間、晚餐個人套餐，方便民眾一次品嚐經典菜色。

午間套餐中的「極品黯然消魂飯」，吃得到花膠筒、黑叉燒等食材。記者陳睿中／攝影
午間套餐中的「極品黯然消魂飯」，吃得到花膠筒、黑叉燒等食材。記者陳睿中／攝影

至今已有60年廚藝經驗的簡捷明，擅長於中式料理，手藝獲得許多政商名流的肯定，過去也獲得米其林二星的肯定。不同於過去主打10人的私房桌菜料理，簡捷明本次為聚苑新增多種類型的單點料理，方便少人數的團體靈活用餐。其中「聚苑小炒皇」集結蒜蓉、薑絲、蝦乾、鮮魷絲、干貝、叉燒絲、韭菜花、甜椒及腰果等食材，藉由翻炒時的火力拿捏，帶來十足鑊氣與爽口滋味，每份1,480元。

聚苑小炒皇，每份1,480元。記者陳睿中／攝影
聚苑小炒皇，每份1,480元。記者陳睿中／攝影

「金絲鳳尾蝦」本身為廣東人的春節名菜，取明蝦製成蝦漿，包裹鳳尾蝦後再纏繞麵線並油炸至金黃，滋味外酥內鮮，每份780元。至於「荔蓉百花香酥鴨」一改傳統的片鴨作法，改將鴨肉切絲，混入陳皮、馬蹄、蝦漿等配料，蒸熟後再鋪上荔蓉，並以腐皮墊底，最後油炸上桌，口感兼具溼潤與酥爽，每份1,080元。

金絲鳳尾蝦，每份4尾780元。記者陳睿中／攝影
金絲鳳尾蝦，每份4尾780元。記者陳睿中／攝影

「秘製紅蟳米糕」選用8兩重的紅蟳2隻作為主角，並將蟹肉、蟹膏、蟹殼高湯與糯米巧妙融合，最後呈現出鮮明芬香，每份3,880元。除此之外，還有「大良白玉炒生蝦」、「時蔬南北杏燉陳腎」、「魚湯白木耳浸絲瓜」等菜餚，共計近80款料理可供單點。

午間品味套餐包括有「家傳紅燒黃花魚」。記者陳睿中／攝影
午間品味套餐包括有「家傳紅燒黃花魚」。記者陳睿中／攝影

除了持續提供10人私房桌菜、新增單點菜色之外，聚苑也推出午間、晚餐套餐。其中午間品味套餐可享用家傳紅燒黃花魚、荔蓉百花香酥鴨、極品黯然銷魂飯等9道式餐點，每人1,880元；晚間經典套餐則有大良白玉炒生蝦、蠔皇鮑魚扣牛仔骨、香蔥油淋蒸老虎斑等10道式餐點，每人2,680元。

荔蓉百花香酥鴨，每份1,080元。記者陳睿中／攝影
荔蓉百花香酥鴨，每份1,080元。記者陳睿中／攝影
秘製紅蟳蒸米糕，每份3,880元。記者陳睿中／攝影
秘製紅蟳蒸米糕，每份3,880元。記者陳睿中／攝影
泡椒酸菜水煮老虎斑，老虎班秤重計價，每兩148元。記者陳睿中／攝影
泡椒酸菜水煮老虎斑，老虎班秤重計價，每兩148元。記者陳睿中／攝影
琵琶果南北杏燉雪耳，每份220元。記者陳睿中／攝影
琵琶果南北杏燉雪耳，每份220元。記者陳睿中／攝影
時蔬南北杏燉陳腎，每份480元。記者陳睿中／攝影
時蔬南北杏燉陳腎，每份480元。記者陳睿中／攝影
大良白玉炒生蝦，1,380元。記者陳睿中／攝影
大良白玉炒生蝦，1,380元。記者陳睿中／攝影

套餐 米其林 餐廳

延伸閱讀

女友比女兒還小！網酸「只是要錢」63歲男堅稱25歲女友是真愛

藏身巷弄的爆紅私廚！浮誇系爆量蝦仁炒飯 蝦頭味噌湯沒預約吃不到

喜宴辦桌菜超下飯「為何不給白飯？」網傻眼：不是有紅蟳米糕？

澎湖4.1萬海鮮餐廳遭砸店 丁特秒回13字網讚翻

相關新聞

80道菜色！私廚「聚苑」可以單點了 還有午間套餐嘗鮮

由米其林星級港籍行政總廚簡捷明、執行主廚陳威廷共同操刀的中餐廳「聚苑」，今夏迎來開幕1週年，並且以「聚苑2.0」為概念，...

太香了吧！ROG聯名第二彈「明日香」強勢登場 EVA鐵粉全套都想收

超狂聯名又來了！ROG玩家共和國宣布推出第二彈ROG × EVANGELION聯名系列商品，以全球知名動漫IP《新世紀福...

玩具藏家最愛！Funko、BE@RBRICK逾千款公仔集結台中

由Funko專賣電商「彭大商城」與全台最大電影周邊販售「句商店」聯合舉辦的「尬電的多重宇宙」快閃店，即日起至8月2日於台...

百貨話題新櫃／美妝香氛三大全台首發店齊聚新光三越A8

口罩令解除加上社交活動頻繁與旅行熱潮，民眾重拾社交體面的精緻度，消費者重拾對美妝的需求，各大百貨美妝、香氛業績持續上揚，...

放大18倍！必勝客「超級總匯比薩」變「比薩浴巾」了

繼之前推出「好運比薩枕」之後，「必勝客」今夏再推出全新單品「比薩造型浴巾」，將超級總匯大比薩放大18倍，帶來吸睛又可愛的...

有夠台！犀牛盾攜手滅火器、血肉果汁機推聯名 Live演唱會手機殼就是門票

手機殼不只保護手機，現在還可以毫無保留展現對台灣在地特色愛團的支持！2023年犀牛盾啟動全新年度重磅企劃，以「Rhino...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦