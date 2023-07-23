80道菜色！私廚「聚苑」可以單點了 還有午間套餐嘗鮮

由米其林星級港籍行政總廚簡捷明、執行主廚陳威廷共同操刀的中餐廳「聚苑」，今夏迎來開幕1週年，並且以「聚苑2.0」為概念，預計將於8月1日起降低訂位人數門檻、提供近80道單點菜色，讓小型團體、雙人或是個人顧客也能輕鬆用餐。同時店內也將提供午間、晚餐個人套餐，方便民眾一次品嚐經典菜色。

午間套餐中的「極品黯然消魂飯」，吃得到花膠筒、黑叉燒等食材。記者陳睿中／攝影

至今已有60年廚藝經驗的簡捷明，擅長於中式料理，手藝獲得許多政商名流的肯定，過去也獲得米其林二星的肯定。不同於過去主打10人的私房桌菜料理，簡捷明本次為聚苑新增多種類型的單點料理，方便少人數的團體靈活用餐。其中「聚苑小炒皇」集結蒜蓉、薑絲、蝦乾、鮮魷絲、干貝、叉燒絲、韭菜花、甜椒及腰果等食材，藉由翻炒時的火力拿捏，帶來十足鑊氣與爽口滋味，每份1,480元。

聚苑小炒皇，每份1,480元。記者陳睿中／攝影

「金絲鳳尾蝦」本身為廣東人的春節名菜，取明蝦製成蝦漿，包裹鳳尾蝦後再纏繞麵線並油炸至金黃，滋味外酥內鮮，每份780元。至於「荔蓉百花香酥鴨」一改傳統的片鴨作法，改將鴨肉切絲，混入陳皮、馬蹄、蝦漿等配料，蒸熟後再鋪上荔蓉，並以腐皮墊底，最後油炸上桌，口感兼具溼潤與酥爽，每份1,080元。

金絲鳳尾蝦，每份4尾780元。記者陳睿中／攝影

「秘製紅蟳米糕」選用8兩重的紅蟳2隻作為主角，並將蟹肉、蟹膏、蟹殼高湯與糯米巧妙融合，最後呈現出鮮明芬香，每份3,880元。除此之外，還有「大良白玉炒生蝦」、「時蔬南北杏燉陳腎」、「魚湯白木耳浸絲瓜」等菜餚，共計近80款料理可供單點。

午間品味套餐包括有「家傳紅燒黃花魚」。記者陳睿中／攝影