太香了吧！ROG聯名第二彈「明日香」強勢登場 EVA鐵粉全套都想收

超狂聯名又來了！ROG玩家共和國宣布推出第二彈ROG × EVANGELION聯名系列商品，以全球知名動漫IP《新世紀福音戰士》中的「貳號機」、「明日香」做為設計靈感，採用經典紅、橙配色和豐富的主題視覺與圖騰，粉絲們不管是上次錯過了初號機，還是口袋夠深這次也想要收齊，現在就可以到台北三創生活園區1樓的ROG旗艦店一睹實機面貌。

第二波聯名新品包含全新的強大武器庫，有「ROG Maximus主機板」、「ROG Strix GeForce RTX 4090顯示卡」、「ROG Ryujin III ARGB一體式水冷散熱器」、「ROG Hyperion電競機殼」與「ROG Herculx顯示卡支架」在內等多款精銳重裝，全都以象徵「貳號機」的紅、橙配色精心打造，圖騰細節、燈效設計皆極致展現角色風格印象。另外，還有「ROG Strix Scope RX機械鍵盤/主題鍵帽套組」、以及「ROG Gladius III Wireless AimPoint電競滑鼠」等周邊，滿滿細節，鐵粉們肯定想要全套收藏。