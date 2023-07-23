玩具藏家最愛！Funko、BE@RBRICK逾千款公仔集結台中
由Funko專賣電商「彭大商城」與全台最大電影周邊販售「句商店」聯合舉辦的「尬電的多重宇宙」快閃店，即日起至8月2日於台中新光三越中港店10樓天空劇場登場，打造今年暑假最大規模的玩具藏品聯合展，玩具公仔迷想要尋寶，可把握時間前往。
快閃店首度集結人氣公仔品牌Funko、BE@RBRICK及泰國普普藝術版畫品牌Famous Pop Art共同合作，展期內提供逾千款、數量達萬件的迪士尼、漫威、DC、星際大戰、哈利波特、日系動漫、經典電影系列等人氣角色商品，還有亞洲限定的特色Funko公仔，人氣招財貓、瑞獸三件組及Ron English設計款尼羅兔太陽花等商品，數量有限，售完為止。
BE@RBRICK庫柏力克熊這回推出哥吉拉、漫威與DC版本造型；Famous Pop Art也於快閃店中展示漫威鋼鐵人、蜘蛛人、NBA球星、DC等多款作品，現場亦有設置展示牆讓民眾合影留念。
此外，這次快閃店推出Funko限量福袋，一袋699元，隨機提供價值999元以上Funko商品，還有國外限定公仔等著粉絲帶回家。喜歡一番賞的收藏迷們，「尬電的多重宇宙」也提供最大獎高達3萬元的Funko一番賞，全數商品皆為限定品或絕版品。
快閃店現場也設有全台最大、面寬達400公分的大型Funko牆、Funko夜光公仔體驗區、巨型炭治郎及三眼怪大型雕像、泰國POP版畫展示牆等打卡點讓粉絲盡情拍照。
台北則有「進擊的巨人The final season快閃店」 即日起至9/10進駐華山東2A。快閃店結合城牆風格設計，讓粉絲彷彿來到牆內世界，能逛能買之外，全區還有包括「調查兵團」一字排開、「艾連變身巨人大鬧雷貝利歐區」等六大打卡點、近百款周邊新品初登場。
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