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百貨話題新櫃／美妝香氛三大全台首發店齊聚新光三越A8

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地A8近日進駐三大全台首發店。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A8近日進駐三大全台首發店。圖／新光三越提供

口罩令解除加上社交活動頻繁與旅行熱潮，民眾重拾社交體面的精緻度，消費者重拾對美妝的需求，各大百貨美妝、香氛業績持續上揚，在市場需求熱絡下，新光三越再大動作導入全台三大首發美妝、香氛，精品美妝Valentino Beauty與兩大頂級香氛Frédéric Malle、KILIAN PARIS全台首發店同步進駐信義新天地A8，市場獨家效應勢必再引發品牌粉絲聚焦追逐，同時於「秋季化妝品節」展開12大品牌全台巡迴美妝快閃店。

Valentino Beauty全台首店進駐新光三越信義新天地A8，從店型到包裝設計，都頂著Valentino高調的桃粉色元素，即使一顆氣墊粉餅要價2,900元，但衝著醒目桃粉色與酷黑色包裝，不少美妝控兩色同時入手，就算一塊蜜粉餅要價6,300元也嚇不跑這群熱愛精品的嬌客，因為可以斜背著走的設計，就像把Valentino迷你包背上身，Valentino標誌性的鉚釘設計，運用在香氛瓶上，迷你香水組更是設計成三管不同螢光色系鉚釘瓶，精品加持的加上數千元就能擁有精品配件的吸引力，再再都助長了精品美妝被年輕世代擁抱的趨向。

這幾年香氛市場在台灣越來越成熟，香氛重度使用者反而更喜愛往低調卻自帶風格的小眾品牌找尋，更重視調香師與香氛背後的故事。之前在台灣由ART HAUS代理的「Frédéric Malle馥馬爾香氛出版社」正式回歸到母集團雅詩蘭黛接手，同樣進駐新光三越信義新天地A8開設首間專賣店。Frédéric Malle從不在廣告與代言人身上花費力氣，對創辦人來說，調香師是藝術家與作家，因此，品牌集結最頂尖的調香師，每一位調香師用自己的名字「出版」香水。

KILIAN PARIS的創辦人Kilian Hennessy來自法國最知名的釀酒世家Hennessy軒尼詩第8代，同樣是雅詩蘭黛集團頂級香氛一員。世家的奢華風格也充分體現在品牌的詮釋，且處處都有Hennessy軒尼詩的DNA，香水瓶身設計有的類似隨身酒壺或威士忌杯與威士忌得多角瓶風格。品牌經典的五大香調：清新、沉醉、酒窖、菸薰和酩酒也都可在台灣買得到。

另外，英國皇室御用沐浴香氛品牌MOLTON BROWN，品牌主打100%零動物性成分、100%採自植物萃取，並為環境永續推出瓶身可100%無限回收的「Infinity」系列，今年春季率先於「BREEZEONLINE微風精品線上」獨家販售後，全新MOLTON BROWN全台首家專賣店，目前也正式進駐微風信義2樓，讓消費者親自體驗來自英倫的優雅氣息。

來自日本的綜合性二手商店2nd STREET則新進駐京站時尚廣場2樓，店內合計超過4千件男女服飾、配件，包含國際精品、設計師品牌、每日流品牌、日系選品、運動休閒品牌，開幕期間約有8成的商品由日本直送來台，帶給台灣消費者與日本同步的零時差的二手品。

Valentino Beauty全台首店進駐新光三越台北信義新天地A8，圖為新光三越信義A11 Valentino Beauty PINK PP快閃店。圖／摘自Valentino Beauty台灣粉專
Valentino Beauty全台首店進駐新光三越台北信義新天地A8，圖為新光三越信義A11 Valentino Beauty PINK PP快閃店。圖／摘自Valentino Beauty台灣粉專
「Frédéric Malle馥馬爾香氛出版社」全台首店進駐新光三越台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
「Frédéric Malle馥馬爾香氛出版社」全台首店進駐新光三越台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
KILIAN PARIS全台首發店進駐新光三越台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
KILIAN PARIS全台首發店進駐新光三越台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
MOLTON BROWN全台首店，進駐微風信義。圖／微風提供
MOLTON BROWN全台首店，進駐微風信義。圖／微風提供

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