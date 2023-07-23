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放大18倍！必勝客「超級總匯比薩」變「比薩浴巾」了
繼之前推出「好運比薩枕」之後，「必勝客」今夏再推出全新單品「比薩造型浴巾」，將超級總匯大比薩放大18倍，帶來吸睛又可愛的效果。即日起於全台門市販售中，數量有限，售完為止。
不同於傳統浴巾的長方形形狀，必勝客所推出的「比薩造型浴巾」完整復刻超級總匯大比薩的圓形形狀，並且將面積放大18倍。上面也可以看見各式的配料點綴。必勝客表示，「比薩造型浴巾」的繽紛色彩格外醒目，帶去海水浴場、溪畔、游泳池戲水避暑，回頭率超高。同時還可當作遮陽物、居家浴巾使用。
必勝客限量款「比薩造型浴巾」即日起在全台門市上架，原價799元，任一消費加價399元即可帶回家。業者也表示，除了現行的超級總匯大比薩之外，另外也有網友期盼推出「夏威夷比薩浴巾」、「哈辣墨西哥比薩浴巾」等不同款式。
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