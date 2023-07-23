有夠台！犀牛盾攜手滅火器、血肉果汁機推聯名 Live演唱會手機殼就是門票

手機殼不只保護手機，現在還可以毫無保留展現對台灣在地特色愛團的支持！2023年犀牛盾啟動全新年度重磅企劃，以「Rhino Live」為主題概念，推出系列的聯名商品與活動，除了每個月的Live house音樂主題活動之外，更與藝術家李漢強、人氣Podcast節目《台灣通勤第一品牌》，以及台灣獨立樂團滅火器、拍謝少年、血肉果汁機、康士坦的變化球等6組台灣人氣創作者與獨立樂團，一同打造獨家聯名系列。

款式涵蓋18款手機殼、12款固架與6款AirPods保護套產品可供挑選，每款都展現了創作者獨特的風格圖騰、配色設計，手機殼款式更包含SolidSuit防摔背蓋手機殼、模組化設計的Mod NX防摔邊框背蓋兩用殼及終結黃化的Clear透明手機殼，還可搭配AirPods保護套與固架等周邊配件，滿足手機用戶的各種喜好與日常需求。其中藝術家李漢強除了設計手機殼圖款，更以台北車站周邊最經典的遊覽車、小黃、塞爆的機車來設計企劃主視覺，將企劃中所有團體成員巧妙融入，展現令人目不暇給的鮮明台式風格。

另外，Rhino Live系列4場演出的首場選在台中大埔攀岩場登場，由拍謝少年、餿水打頭陣，現已正式在KKTIX開賣，購票即可獲得活動限量的手機殼，活動當天憑專屬手機殼入場，除了看樂團表演，還可參與限定攀岩體驗，系列活動滿滿創意等粉絲來親自體驗。