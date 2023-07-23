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有夠台！犀牛盾攜手滅火器、血肉果汁機推聯名 Live演唱會手機殼就是門票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台語龐克樂團滅火器創作中飽含對台灣土地的熱愛，此次以「家和萬事興」的念想，作為此回與犀牛盾合作的圖款設計概念。圖／犀牛盾提供
台語龐克樂團滅火器創作中飽含對台灣土地的熱愛，此次以「家和萬事興」的念想，作為此回與犀牛盾合作的圖款設計概念。圖／犀牛盾提供

手機殼不只保護手機，現在還可以毫無保留展現對台灣在地特色愛團的支持！2023年犀牛盾啟動全新年度重磅企劃，以「Rhino Live」為主題概念，推出系列的聯名商品與活動，除了每個月的Live house音樂主題活動之外，更與藝術家李漢強、人氣Podcast節目《台灣通勤第一品牌》，以及台灣獨立樂團滅火器、拍謝少年、血肉果汁機、康士坦的變化球等6組台灣人氣創作者與獨立樂團，一同打造獨家聯名系列。

款式涵蓋18款手機殼、12款固架與6款AirPods保護套產品可供挑選，每款都展現了創作者獨特的風格圖騰、配色設計，手機殼款式更包含SolidSuit防摔背蓋手機殼、模組化設計的Mod NX防摔邊框背蓋兩用殼及終結黃化的Clear透明手機殼，還可搭配AirPods保護套與固架等周邊配件，滿足手機用戶的各種喜好與日常需求。其中藝術家李漢強除了設計手機殼圖款，更以台北車站周邊最經典的遊覽車、小黃、塞爆的機車來設計企劃主視覺，將企劃中所有團體成員巧妙融入，展現令人目不暇給的鮮明台式風格。

另外，Rhino Live系列4場演出的首場選在台中大埔攀岩場登場，由拍謝少年、餿水打頭陣，現已正式在KKTIX開賣，購票即可獲得活動限量的手機殼，活動當天憑專屬手機殼入場，除了看樂團表演，還可參與限定攀岩體驗，系列活動滿滿創意等粉絲來親自體驗。

走國際路線的CASETiFY近日則是推出夏日優惠，即日起至7月24日於CASETiFY台灣官方網站與台北、台中CASETiFY STUDiO品牌概念店購買指定產品1件即享9折優惠，買2件享最低8折優惠，正適合將最新推出的MagSafe Snappy磁吸手機支架配件系列帶回家。

康士坦的變化球的樂團LOGO就是體現自由就是不讓創作受限，另一款則呼應九月專場主題「眠月線」。圖／犀牛盾提供
康士坦的變化球的樂團LOGO就是體現自由就是不讓創作受限，另一款則呼應九月專場主題「眠月線」。圖／犀牛盾提供
CASETiFY推出Snappy磁吸手機支架系列新品，夏日優惠最低8折限時開跑。圖／CASETiFY提供
CASETiFY推出Snappy磁吸手機支架系列新品，夏日優惠最低8折限時開跑。圖／CASETiFY提供
創立於台中的台語重金屬樂團血肉果汁機，以「GOLDEN的血肉」為設計主軸，如同音樂風格一樣帶來強烈視覺衝擊。圖／犀牛盾提供
創立於台中的台語重金屬樂團血肉果汁機，以「GOLDEN的血肉」為設計主軸，如同音樂風格一樣帶來強烈視覺衝擊。圖／犀牛盾提供
台通以「熱鬧」為圖款主題， 不僅呼應他們日常的聊天，同時有隨時陪伴聽眾的寓意。圖／犀牛盾提供
台通以「熱鬧」為圖款主題， 不僅呼應他們日常的聊天，同時有隨時陪伴聽眾的寓意。圖／犀牛盾提供
藝術家李漢強將展開旅程或是創作前期待又興奮的心情轉譯為巴士，搭配台灣場景，為此回聯名系列創造出極富玩味的主視覺。圖／犀牛盾提供
藝術家李漢強將展開旅程或是創作前期待又興奮的心情轉譯為巴士，搭配台灣場景，為此回聯名系列創造出極富玩味的主視覺。圖／犀牛盾提供
拍謝少年將樂團LOGO、虱目魚與《兄弟沒夢不應該》的精神放上防護配件。圖／犀牛盾提供
拍謝少年將樂團LOGO、虱目魚與《兄弟沒夢不應該》的精神放上防護配件。圖／犀牛盾提供

樂團 藝術家

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