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抗熱大作戰 Global Mall加碼推「五感沁涼特企」好康

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

全台氣溫持續炎熱，民眾紛紛至百貨商場避暑，Global Mall環球購物中心7月以來，整體業績較去年同期已成長超過20%，涼夏家電買氣爆棚。

環球表示，在抗熱需求及政府節能補助助攻下，7月迄今，涼夏家電買氣較去年同期已大增超過四成，瞄準涼夏商品採購商機，Global Mall加碼祭「五感沁涼特企」活動，力推低門檻回饋、高折扣優惠兩大好康。

環球指出，這次不僅網羅百大涼夏家電、寢具、戲水露營配件、夏季保養及消暑冰品、飲料品牌，推出六折起優惠，至7月26日還能搭配線上線下超值回饋，環球Online消費滿3000元領券現折200元，滿8000元最高現折600元；線下實體分店推點數放大，新北中和在指定專門店單筆消費滿2000元贈400點點數，桃園A8、A19及屏東市則為當日消費滿2000元贈200點點數，讓消費者居家、外出旅遊都能輕鬆度過酷暑。

環球購物中心 屏東

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