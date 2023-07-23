抗熱大作戰 Global Mall加碼推「五感沁涼特企」好康

秉持著取之社會，並用之社會的理念，日本連鎖眼鏡品牌JINS在去年首度發起「廢鏡心思」活動，並且找來雕塑家以回收鏡片，打造一尊巨大「哥吉拉」，並於全台巡迴展出，獲得熱烈迴響。今年延續同樣精神，主題從環境友善擴大到動物平權，JINS更創造了「動物友好樂園」大型裝置，讓更多人關注動物、寵物生存權利。

2023-07-23 09:34