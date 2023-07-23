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化身人間芭比不費力！高質感粉紅單品這樣挑 浪漫蛋糕袖、蕾絲裙塑造夢幻感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
呼應芭比風潮，名媛Paris Hilton（左）、小S徐熙娣（中）和女星梁以辰（右），分別以不同風格的粉紅單品，搭配出搶眼造型。圖／摘自facebook、instagram
呼應芭比風潮，名媛Paris Hilton（左）、小S徐熙娣（中）和女星梁以辰（右），分別以不同風格的粉紅單品，搭配出搶眼造型。圖／摘自facebook、instagram

隨著電影「芭比」上映，不少人還特別以芭比風格現身電影院，加上主角皆以誇張又搶眼的造型出席宣傳活動，在全球各地都掀起了一陣「粉紅」風潮，然而怎麼搭配不落俗套就變得很重要！

像是升格人母的名媛Paris Hilton就選穿alice + olivia Carter粉色百褶裙與短版粉紅棒球外套現身高爾夫球場，展現多年不變的好體態外，也將自己滿滿的粉紅少女氣息拉到極致。更詮釋了運動也能有漂亮時髦的風格展現，如同充滿粉紅氣息的真人芭比，展現最自信的一面。而身穿Stacey Face粉紅點點針織上衣與粉紅千層紗裙的小S徐熙娣，就利用不同輪廓的異材質搭配，將芭比粉玩出不同層次。另外，新生代演員梁以辰，則是分享搭配alice + olivia Denny Notch粉紅西裝外套，以色票式的粉漾氣息搭配瀏海造型，美出全新高度。

比利時品牌Kipling亦將芭比辨識度極高的粉色元素與熱銷包款混搭，推出Barbie聯名系列！圖／Kipling提供
比利時品牌Kipling亦將芭比辨識度極高的粉色元素與熱銷包款混搭，推出Barbie聯名系列！圖／Kipling提供

除了服飾之外，搭配的包包也很重要，比利時品牌Kipling亦將芭比辨識度極高的粉色元素與熱銷包款混搭，推出Barbie聯名系列！每款包袋皆以芭比粉作為主色調，並於Kipling經典抓皺尼龍塗上透明亮光漆，展現其材質之特殊光澤質感，襯上白色拉鍊與飾邊等細節。除了粉色外型之外，包身內袋印著童趣的滿版Barbie印花，左側則配有手拿掛有毛猴的芭比娃娃吊飾，將聯名合作深入每個細節。

名媛Paris Hilton就選穿alice + olivia Carter粉色百褶裙與短版粉紅棒球外套現身高爾夫球場，將粉紅少女氣息拉到極致。圖／摘自instagram
名媛Paris Hilton就選穿alice + olivia Carter粉色百褶裙與短版粉紅棒球外套現身高爾夫球場，將粉紅少女氣息拉到極致。圖／摘自instagram

新生代演員梁以辰分享搭配alice + olivia Denny Notch粉紅西裝外套，以色票式的粉漾氣息搭配瀏海造型，美出全新高度。圖／摘自facebook
新生代演員梁以辰分享搭配alice + olivia Denny Notch粉紅西裝外套，以色票式的粉漾氣息搭配瀏海造型，美出全新高度。圖／摘自facebook

身穿Stacey Face粉紅點點針織上衣與粉紅千層紗裙的小S徐熙娣，就利用不同輪廓的異材質搭配，將芭比粉玩出不同層次。圖／摘自facebook
身穿Stacey Face粉紅點點針織上衣與粉紅千層紗裙的小S徐熙娣，就利用不同輪廓的異材質搭配，將芭比粉玩出不同層次。圖／摘自facebook

alice + olivia COLEY粉紅鴕鳥毛無袖洋裝，29,900元。圖／alice + olivia提供
alice + olivia COLEY粉紅鴕鳥毛無袖洋裝，29,900元。圖／alice + olivia提供

alice + olivia KARLEY玫瑰粉西裝外套，22,900元。圖／alice + olivia提供
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alice + olivia MARSHA 粉色百摺短褲，12,500元。圖／alice + olivia提供
alice + olivia MARSHA 粉色百摺短褲，12,500元。圖／alice + olivia提供

alice + olivia RYLYN玫瑰粉浪漫蛋糕袖上衣，13,500元。圖／alice + olivia提供
alice + olivia RYLYN玫瑰粉浪漫蛋糕袖上衣，13,500元。圖／alice + olivia提供

Kipling x BARBIE俏麗芭比粉中型手提圓筒包，5,280元。圖／Kipling提供
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