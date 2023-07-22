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潮音樂草地派對登場 謝國樑：潮境公園增親子遊樂設施
基隆潮境海灣節從7月起一直到9月，基隆市政府結合產業、觀光和環保理念的「潮音樂─草地音樂會」，以海洋為主題，今晚在潮境公園登場，民眾在音樂聲中享受無敵海景、品嘗在地海鮮美食。市長謝國樑宣布，將在潮境公園周邊規畫親子遊樂設施，讓大家能親近海洋。
今天「潮音樂」從下午先熱場，一直持續到晚上達到最高潮，結合親子、美食和流行音樂等元素，搭配小丑氣球雜耍秀、泡泡體驗派對、手作DIY等活動，讓民眾在欣賞海景的同時，聆聽精采音樂演出，體驗海洋音樂饗宴。
市長謝國樑、議長童子瑋、海洋委員會海洋資源處長王茂城、立委參選人林沛祥、海科館長陳素芬等人共同出席活動，與民眾一起難草地享受在地美食。
在地40家攤商，打造基隆限定的山海市集，並推出海灣節限定「潮美食」，包含綠竹園山薯農場「潮鮮山海草仔粿」、野老板窯烤餐車「潮卷窯烤PIZZA」、隆盛委託行「潮涼冰淇淋」等限定美食，透過在地的海洋美食、文創及手作體驗等。
謝國樑指出，今晚在絕佳海景視野的潮境公園舉辦「潮音樂」，不僅可以行銷基隆的山海美景，市府將在潮境公園周邊，規畫親子遊樂設施，並在鄰近區域如和平島等地，舉辦各項親子活動，盡情體驗基隆的山海美景。
基隆潮境海灣節除了今天的音樂晚會，還8月5日外木山海上王爺文化祭、8月19日基隆鎖管季Chill海海主題日等系列活動。可參閱潮嚮．山海基隆粉絲團(https://www.facebook.com/ilovekeelung)、潮境海灣節官網(www.chaojingbay.com.tw)或上網搜尋「基隆潮境海灣節」。
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