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《狼與彼得》TASO互動式親子音樂會 經典童話趣味翻轉

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
《狼與彼得－TASO互動式親子音樂會》今晚在台南市文化中心演藝廳演出，由TASO台灣藝術家交響樂團全新力作，透過熱鬧的音樂互動演出，台上台下玩成一片，也讓現場親子開心不已。記者劉學聖／攝影
《狼與彼得－TASO互動式親子音樂會》今晚在台南市文化中心演藝廳演出，由TASO台灣藝術家交響樂團全新力作，透過熱鬧的音樂互動演出，台上台下玩成一片，也讓現場親子開心不已。記者劉學聖／攝影

由TASO台灣藝術家交響樂團、聯合數位文創主辦的《狼與彼得－TASO互動式親子音樂會》今晚在台南市文化中心演藝廳演出，這部由蘇聯作曲家「普羅高菲夫」兒童名作，由TASO台灣藝術家交響樂團全新力作，透過熱鬧的音樂互動演出，把結局大翻轉！讓小朋友對「狼」的角色有全新的見解，今年7月巡演開跑，「親子快閃優惠套票」最低85折現正熱賣中，有興趣的家長歡迎帶孩子一起與狼、彼得與動物們「藝」同狂歡！

主辦單位表示，普羅高菲夫的《彼得與狼》原著講述勇敢的小男孩彼得趁祖父不注意時，無所畏懼地與動物好朋友們聯手將不懷好意的大野狼捉住的音樂故事，今晚的演出中使用了各種樂器呈現角色們的聲音，例如以弦樂合奏表示勇敢的彼得、活潑的小鳥則是長笛、以單簧管表示調皮的小貓、鴨子則是與呱呱叫聲相仿的雙簧管，而可怕的大野狼以三支法國號來展現反派的特色。以管絃樂器來詮釋童話中的角色，帶領觀眾進入國際經典的童話世界，用音樂聽見孩子的機智與勇氣，與動物們展開一場神奇的大冒險！而劇情也安排意想不到的反轉！角色還加入了母雞、老禿驢、還有台灣黑熊，現場台上台下熱烈互動讓在場親子們開心不已，家長與孩童不僅僅是參與一場音樂饗宴，更透過欣賞節目時的互動達到教育意義、培養小朋友們以不同角度看待事物的能力，增添孩子心中的美好回憶。

《狼與彼得－TASO互動式親子音樂會》巡迴演出還有8月19日在臺中教育大學寶成館演藝廳、8月25日高雄衛武營國家音樂廳、9月23日臺北市政府親子劇場演出，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/N0rlYq），客服專線(02)2649-1688（每日9:00~18:00）。

《狼與彼得－TASO互動式親子音樂會》今晚在台南市文化中心演藝廳演出，由TASO台灣藝術家交響樂團全新力作，透過熱鬧的音樂互動演出，台上台下玩成一片，也讓現場親子開心不已。記者劉學聖／攝影
《狼與彼得－TASO互動式親子音樂會》今晚在台南市文化中心演藝廳演出，由TASO台灣藝術家交響樂團全新力作，透過熱鬧的音樂互動演出，台上台下玩成一片，也讓現場親子開心不已。記者劉學聖／攝影
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《狼與彼得－TASO互動式親子音樂會》今晚在台南市文化中心演藝廳演出，由TASO台灣藝術家交響樂團全新力作，透過熱鬧的音樂互動演出，台上台下玩成一片，也讓現場親子開心不已。記者劉學聖／攝影
《狼與彼得－TASO互動式親子音樂會》今晚在台南市文化中心演藝廳演出，由TASO台灣藝術家交響樂團全新力作，透過熱鬧的音樂互動演出，台上台下玩成一片，也讓現場親子開心不已。記者劉學聖／攝影
《狼與彼得－TASO互動式親子音樂會》今晚在台南市文化中心演藝廳演出，由TASO台灣藝術家交響樂團全新力作，透過熱鬧的音樂互動演出，台上台下玩成一片，也讓現場親子開心不已。記者劉學聖／攝影
《狼與彼得－TASO互動式親子音樂會》今晚在台南市文化中心演藝廳演出，由TASO台灣藝術家交響樂團全新力作，透過熱鬧的音樂互動演出，台上台下玩成一片，也讓現場親子開心不已。記者劉學聖／攝影
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親子 交響樂團 藝術家

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