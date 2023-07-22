15年有成金車文藝中心獻「迴域」特展持續鼓勵文藝新銳

以扶植青年創作為理念的金車文藝中心（KCCA）將在今年迎接重要的15週年紀，為此KCCA特別於今日在推出了「迴域－金車文藝中心15周年展」（KCCA Fifteenth Anniversary Exhibition：Revisit），除邀請合計22位不同領域之藝術家聯展，並以「人文環境」、「社會探究」、「文化理解」與「女性光輝」為四大主題，映現台灣當代藝術創作的多元性與豐沛能量。

金車文藝中心承德館原本已成立10年以上，但僅在現址三樓，今年才在金車企業總經理李玉鼎決心下、整修擴大為整棟四樓的完整形式，也展現出金車對推廣藝術的決心。今日記者會上，22位藝術家代表的吳佳容表示，身為年輕、沒有太多資源的藝術工作者，她非常感謝金車藝文中心提供了這樣一個藝術平台、對藝術家長期幫助並深入校園，例如她便是在求學時首次認識金車藝文中心。

金車集團總經理李玉鼎則指出，金車藝文中心開始便決心要扶植青年藝術家、提昇全民美學意識，未來方向也不會改變，並希望能提供藝術家一個為公眾認識的舞台。金車藝文中心總監張瑋特則感性分享，其實台灣不缺藝術家、展覽，但少了更廣泛的資訊傳播，因此他也邀請參觀者可以大方打卡，將無論是展覽資訊與參展心得、分享讓更多人知道。