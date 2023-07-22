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15年有成金車文藝中心獻「迴域」特展持續鼓勵文藝新銳

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
金車集團總經理李玉鼎（後排中）、金車文藝中心總監張瑋特（後排右五），與參展的藝術家一同在活動中合影。記者沈昱嘉／攝影
金車集團總經理李玉鼎（後排中）、金車文藝中心總監張瑋特（後排右五），與參展的藝術家一同在活動中合影。記者沈昱嘉／攝影

以扶植青年創作為理念的金車文藝中心（KCCA）將在今年迎接重要的15週年紀，為此KCCA特別於今日在推出了「迴域－金車文藝中心15周年展」（KCCA Fifteenth Anniversary Exhibition：Revisit），除邀請合計22位不同領域之藝術家聯展，並以「人文環境」、「社會探究」、「文化理解」與「女性光輝」為四大主題，映現台灣當代藝術創作的多元性與豐沛能量。

金車文藝中心承德館原本已成立10年以上，但僅在現址三樓，今年才在金車企業總經理李玉鼎決心下、整修擴大為整棟四樓的完整形式，也展現出金車對推廣藝術的決心。今日記者會上，22位藝術家代表的吳佳容表示，身為年輕、沒有太多資源的藝術工作者，她非常感謝金車藝文中心提供了這樣一個藝術平台、對藝術家長期幫助並深入校園，例如她便是在求學時首次認識金車藝文中心。

金車集團總經理李玉鼎則指出，金車藝文中心開始便決心要扶植青年藝術家、提昇全民美學意識，未來方向也不會改變，並希望能提供藝術家一個為公眾認識的舞台。金車藝文中心總監張瑋特則感性分享，其實台灣不缺藝術家、展覽，但少了更廣泛的資訊傳播，因此他也邀請參觀者可以大方打卡，將無論是展覽資訊與參展心得、分享讓更多人知道。

本次展覽將帶來包含余廷彥、吳佳容、李宜亞、林文斌、林禹彤、林葆靈...等合計22位藝術家作品，形式涵蓋雕塑、油畫、裝置、影像，並已在金車文藝中心承德館的一至三樓展出。地址為台北市大同區承德路三段131號1-3樓，每日自早上11點免費開放、直至晚上6點，周一固定休館，展覽並將持續至8月27日（日）為止。

藝術家曾麗娟的作品《河神娶妻》，以纖維布料、線材、珠材創作，將傳統民間故事轉譯為抽象、可親的裝飾藝術。圖／金車文教基金會提供
藝術家曾麗娟的作品《河神娶妻》，以纖維布料、線材、珠材創作，將傳統民間故事轉譯為抽象、可親的裝飾藝術。圖／金車文教基金會提供
金車文藝中心承德館在重新開幕後，平均一年將展出3至4檔展覽、並於每次展覽鎖定1至2位藝術家。記者沈昱嘉／攝影
金車文藝中心承德館在重新開幕後，平均一年將展出3至4檔展覽、並於每次展覽鎖定1至2位藝術家。記者沈昱嘉／攝影
「迴域」已在金車文藝中心承德館推出，帶來四大主題、22位藝術家的多重藝術形式。記者沈昱嘉／攝影
「迴域」已在金車文藝中心承德館推出，帶來四大主題、22位藝術家的多重藝術形式。記者沈昱嘉／攝影
本次特展的裝置藝術《神轎》，由藝術家黃贊倫運用木材、夾板、銅箔、機件與電腦零件所創作。圖／金車文教基金會提供
本次特展的裝置藝術《神轎》，由藝術家黃贊倫運用木材、夾板、銅箔、機件與電腦零件所創作。圖／金車文教基金會提供
金車集團總經理李玉鼎對藝文推廣不遺餘力，並將金車藝文中心承德館的展覽空間從單層樓擴大為全棟四樓形式。記者沈昱嘉／攝影
金車集團總經理李玉鼎對藝文推廣不遺餘力，並將金車藝文中心承德館的展覽空間從單層樓擴大為全棟四樓形式。記者沈昱嘉／攝影

藝術家 青年 展覽資訊

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