鰻魚銷日受大陸衝擊 鰻農怨中央不聞問恐像香蕉王國殞落

台灣鰻魚外銷日本受到大陸競爭衝擊，滯銷情況嚴重，雲林傳出有多位養殖戶今年不敢放養鰻苗，雲林縣政府今天與農委會漁業署攜手舉辦記者會行銷雲林國產鰻魚，養殖業者當場抱怨漁業署不聞不問，更擔心台灣好不容易建立起來的鰻魚帝國會步入當年香蕉的後塵，屆時就算祭出班班吃鰻魚，恐怕也無力回天。

雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達今天在行銷記者會表達心聲，指農委會漁業署對於鰻魚產業外銷受到衝擊不聞不問，至今產地仍有約1千噸的鰻魚待銷，漁業署補助縣府開行銷記者會，曇花一現的作法猶如在鰻農傷口上灑鹽。

林欲達說，台灣鰻外銷日本受到衝擊已經好幾年，不曾看到政府有任何動作，合作社有600名會員，卻不見農委會到地方了解鰻農的心聲與需求，對比大陸一禁止石斑，政府立刻拿出10億元協助，看在鰻農心裡情何以堪，感覺不到被政府重視。

因為日本市場受到大陸衝擊，這兩年越來越多鰻農不敢放養鰻苗，尤其一尾鰻苗價格動輒100多元，養到可以賣成本就要7、800元，這兩年養鰻養到褲底都破了，在看不到未來的情況下，如果不是資金雄厚，誰敢養？目前合作社有放養鰻苗的養殖戶剩下不到1成。

養殖業者林豐樟家族養鰻近60年，這二年受到疫情及外銷受阻影響，暫時不再養鰻，他指出，台灣鰻魚外銷市場被大陸漸漸取代，今年外銷價格雖然逐漸回升到一公斤600多元，但受到飼養成本高漲影響，業者根本沒有利潤，國內銷售又低於成本價，要不要再養鰻，他只能先觀望，希望政府加把勁，幫忙養殖業者開拓國際市場。

林欲達說，產業遇到困境，政府應該要出面協助解決，但他只看到政府的行銷策略都是曇花一現的辦活動、開記者會，對鰻農根本沒有幫助，連派人來了解問題都沒有，遑論要怎麼解決問題。

他指出，大陸鰻魚出口有補助，台灣什麼都沒有，不見政府協助拓展其他國家通路就算了，就連國內要怎麼促銷也沒有通盤計劃，只看見開記者會消化經費、普天同慶。

林欲達說，產業的問題不是打高空就好，就算學校都來班班吃鰻魚，力量也有限，政府若不再加把勁，台灣好不容易建立起的鰻魚王國，恐怕就要步入當年香蕉王國墜落神壇的後塵。

鰻農謝萬霖說，鰻魚內銷市場大概占總產量10%，就算班班吃鰻魚，也無法瞬間提升20%，除非鰻魚變得很便宜，但削價競爭對養殖戶是好事嗎？日本外銷市場遇到困境已經多年，政府應變速度太緩慢。