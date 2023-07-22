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「海鹽檸檬磚」1分鐘調酒！檸檬大叔新品兩天賣破千組

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
全新「海鹽檸檬磚」上市。圖／檸檬大叔提供
全新「海鹽檸檬磚」上市。圖／檸檬大叔提供

來自屏東九如的「檸檬大叔」於盛夏期間推出全新「海鹽檸檬磚」，小小一顆方便隨身攜帶，可即開即用，搭配氣泡水或加入寒天增加口感；想要小酌時，配以氣泡水或柳橙汁、再加入龍舌蘭酒，馬上變身一杯鹽口風味的經典瑪格麗特調酒。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

全新的「海鹽檸檬磚」採用來自屏東九如的整顆優利卡檸檬，連皮帶籽壓榨，留住整顆檸檬的營養，還加上海鹽增添風味。業者表示，夏日期間，更需要補充流失的鹽分，各種飲品配搭、1分鐘搞定，非常便利。新品上市特價340元起。

此外，品牌也推出兩種周邊搭配組合，包括「Lemon Lover大叔磨砂瓶」及「See Me Change圓筒帆布包」，可身攜帶整套的「檸檬大叔」到處跑；即起「純檸檬磚」、「蜂蜜檸檬膠囊」、「金桔檸檬膠囊」、新品「海鹽檸檬磚」任搭3＋1組合1,280元起。

另同步推出全新「NEW社畜上班族」企劃，有專為社畜打造的「我不想上班，速效綜合檸檬磚」，特價399元集合了「純檸檬磚」、「蜂蜜檸檬膠囊」、「金桔檸檬膠囊」三大人氣檸檬磚，每盒都附上一張「易碎品貼紙」，守護社畜的玻璃心，上市兩天就賣破千組。還有限量1千個的「我不想上班，摸魚化妝包套組」。

屏東 蜂蜜

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