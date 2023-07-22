鰻魚外銷日本受影響 鼓勵多吃鰻記者會上漁業署挨批
雲林縣鰻魚養殖產量位居全台之冠，占全台約7成，9成外銷日本，前兩年受疫情影響外銷受阻，今年疫情解封，卻又遇上大陸鰻魚攻進日本市場，外銷狀況大不如前，雲林縣政府今天與農委會漁業署攜手舉辦記者會行銷雲林國產鰻魚，養殖業者當場抱怨漁業署不聞不問。
雲林縣政府與漁業署合作，今天在台61線雲林口湖休息站舉辦「呷鰻魚旺旺來」雲林國產鰻魚行銷推廣記者會，邀請在地鰻魚養殖業者、合作社、產銷班及協會等共同推廣國產鰻魚。
雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達說，先前受疫情影響，鰻魚外銷受阻，去年產地還有3千噸鰻魚滯銷，幸好雲林縣政府協助行銷、媒合通路，但至今仍有1千噸待銷。
林欲達說，因為大陸加入市場競爭，台灣接到的日本訂單逐年減少，加上國人吃鰻魚的習慣不普遍，這幾年台灣鰻魚養殖業非常艱辛，但相較其他漁產都有補助，只有鰻魚沒有，韓國鰻魚百分之百內銷，台灣鰻魚9成還得靠外銷，漁業署卻不聞不問，他月底將北上漁業署反映。
養殖業者林豐樟家族養鰻近60年，這二年受到疫情及外銷受阻影響，暫時不再養鰻，他指出，台灣鰻魚外銷市場被大陸漸漸取代，今年外銷價格雖然逐漸回升到一公斤600多元，但受到飼養成本高漲影響，業者根本沒有利潤，國內銷售又低於成本價，要不要再養鰻，他只能先觀望，希望政府加把勁，幫忙養殖業者開拓國際市場。
根據漁業署統計，台灣成鰻外銷量、外銷值2017年有2184噸、14億元、2020年受疫情影響驟降至1066噸、10.6億元，2022年回升到1786公噸、12.1億元，今年截至6月已外銷602噸。
漁業署養殖組長陳文深表示，過去台灣鰻魚幾乎都外銷，現在農委會鼓勵好的鰻魚留在台灣，目前外銷、內銷各占5成，漁業署也輔導養殖業者提升技術，飼養高品質的鰻魚，去年出口日本價格每公斤350元，現在已回升到每公斤620到650元。
接下來漁業署會持續輔導養殖業者提升技術，並透過食魚教育推廣，鼓勵大家吃鰻魚，也會比照去年跟國內業者合作推出鰻魚便當，鼓勵國人多吃鰻魚。
雲林縣府農業處長魏勝德表示，雲林鰻魚養殖技術成熟、品質優良，廣受國際好評，以往多外銷日本，日本人在夏天最炎熱的時期，以食用鰻魚來消暑、開胃並補充元氣，可說是老饕養生珍品，其實國人想吃不用等夏天，平常就能享用產地新鮮、營養豐富的鰻魚。
雲林縣長張麗善表示，口湖鰻魚養殖面積和產量位居全台之冠，有鰻魚故鄉的美譽，鰻魚富含高營養價值，料理方式變化多，無論是熱熱吃或是涼拌吃，都很適合，且國產鰻魚加工技術優良，只要將真空包裝白燒鰻或是蒲燒鰻解凍加熱，就能在夏日輕鬆品嚐口感細膩柔滑鰻魚美味料理，是很棒的台灣味。
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