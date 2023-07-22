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88節拚了！寒居酒店送席夢思名床、晶華贈萬元電鬍刀

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
寒居酒店推出「居思美夢」住房專案。圖／寒居酒店提供
寒居酒店推出「居思美夢」住房專案。圖／寒居酒店提供

飯店住一晚，可把席夢思名床帶回家！慶祝父親節，各飯店不只打出餐飲與住房優惠，贈品也拚大氣。

寒居酒店即日起推出「居思美夢」住房專案，邀請爸爸入住酒店最高樓層的「寧鴞套房」，享翌日早餐兩客，退房還可帶走一套全新席夢思真緻系列床墊組，包含保潔墊乙張、旅行枕乙顆，並提供基本免費運送到府服務。此專案每房60,999元起，至10月30日。此外，2樓BeGood餐廳同步推出父親節蛋糕「致我的紳士老爸」千層派，千層酥派皮之間滿布金萱茶及紅心芭樂奶餡，造型吸睛，7吋1,080元。

台北晶華酒店規劃的「炫父假期」住房專案，邀請爸爸入住三天兩夜好好放鬆，再將全新上市、價值10,900元的Panasonic護膚電鬍刀禮盒精裝版帶回家，專案自8月1日至31日，每房14,800元起，可入住14坪豪華客房兩晚、含CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐，再享一位6歲以下孩童入住免費。即日起至8月13日，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台同步開放訂購「闔家外帶饗宴與蛋糕」，有五款海陸套餐及一款造型蛋糕可供選擇。

台北喜來登也為老爸顧面子，8月入住「紳士月」住宿專案每晚6,500元起，即送價值2,580元的男士精品FREED剃鬚刀，以及LAB SERIES理容組，再享精釀啤酒與翌日早餐。一樓The Deli同步開賣「威士忌圓舞曲」微醺可可蛋糕，6吋1,090元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北喜來登「威士忌圓舞曲」微醺可可蛋糕。圖／台北喜來登提供
台北喜來登「威士忌圓舞曲」微醺可可蛋糕。圖／台北喜來登提供
晶華推出「炫父假期」住房專案，送上萬元電鬍刀。圖／晶華酒店提供
晶華推出「炫父假期」住房專案，送上萬元電鬍刀。圖／晶華酒店提供
寒居酒店BeGood「致我的紳士老爸」千層派。圖／寒居酒店提供
寒居酒店BeGood「致我的紳士老爸」千層派。圖／寒居酒店提供
台北喜來登父親節專案，住就送FREED紳士剃鬚刀及理容組。圖／台北喜來登提供
台北喜來登父親節專案，住就送FREED紳士剃鬚刀及理容組。圖／台北喜來登提供

酒店 早餐 父親節

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