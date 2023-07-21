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極繁主義顛覆性設計 Balenciaga獻2023情人限定禮
一年一度的「七夕」情人節即將在8月來臨。Balenciaga近日推出2023情人節限定商品，並邀請日本攝影師Shinichi Tsutsui掌鏡，以三對真實情侶為主題拍攝了平面與動態影像，同時情侶們都穿上該限定系列商品，展現出融入生活的真實情意與姿態。
與限定系列同步推出的廣告形象視覺，在上海街頭紀錄了三位情侶的影像。無論是平面或動態影像，三對情侶嘗試講述兩人初次相遇的情景，無論是「首次」、「相遇」的主題，都讓人重新對於情侶、相聚的主題，帶來無限的延伸聯想。
而本次限定推出的七夕情人節商品將包含寬鬆T恤、連帽T恤、運動褲、牛仔風平織夾克與棒球帽等實搭單品，除了以水洗創造出仿舊、磨損質感，並具有法文「我愛你」的Je t’aime的手工縫製字樣或心形圖像。
包款推薦則有以「極繁主義」重新設計的Le Cagole包款、Explorer雙肩包和腰包，此外具有強烈粉色豹紋的Crush包款和Pool拖鞋則使用了不傷害動物的人造皮草；想創造更多浪漫氣息？經典的Hourglass沙漏包與Marie Antoinette高跟鞋則覆蓋以蝴蝶結緞帶，結構強烈、裝飾意味鮮明。全系列並已於Balenciaga官網與全台7間實體專賣店、同步販售。
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