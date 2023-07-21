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極繁主義顛覆性設計 Balenciaga獻2023情人限定禮

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
攝影師Shinichi Tsutsui為本次Balenciaga的七夕情人節系列掌鏡，讓三對真實的上海情侶穿上該系列單品，並重複兩人初識的情境情節。圖／Balenciaga提供（合成圖）
攝影師Shinichi Tsutsui為本次Balenciaga的七夕情人節系列掌鏡，讓三對真實的上海情侶穿上該系列單品，並重複兩人初識的情境情節。圖／Balenciaga提供（合成圖）

一年一度的「七夕」情人節即將在8月來臨。Balenciaga近日推出2023情人節限定商品，並邀請日本攝影師Shinichi Tsutsui掌鏡，以三對真實情侶為主題拍攝了平面與動態影像，同時情侶們都穿上該限定系列商品，展現出融入生活的真實情意與姿態。

與限定系列同步推出的廣告形象視覺，在上海街頭紀錄了三位情侶的影像。無論是平面或動態影像，三對情侶嘗試講述兩人初次相遇的情景，無論是「首次」、「相遇」的主題，都讓人重新對於情侶、相聚的主題，帶來無限的延伸聯想。

而本次限定推出的七夕情人節商品將包含寬鬆T恤、連帽T恤、運動褲、牛仔風平織夾克與棒球帽等實搭單品，除了以水洗創造出仿舊、磨損質感，並具有法文「我愛你」的Je t’aime的手工縫製字樣或心形圖像。

包款推薦則有以「極繁主義」重新設計的Le Cagole包款、Explorer雙肩包和腰包，此外具有強烈粉色豹紋的Crush包款和Pool拖鞋則使用了不傷害動物的人造皮草；想創造更多浪漫氣息？經典的Hourglass沙漏包與Marie Antoinette高跟鞋則覆蓋以蝴蝶結緞帶，結構強烈、裝飾意味鮮明。全系列並已於Balenciaga官網與全台7間實體專賣店、同步販售。

以「極繁主義」改造的Le Cagole Xs肩背包，具備大量的鏡子、金屬釦環、金屬裝飾元素，10萬5,000元。圖／Balenciaga提供
以「極繁主義」改造的Le Cagole Xs肩背包，具備大量的鏡子、金屬釦環、金屬裝飾元素，10萬5,000元。圖／Balenciaga提供
Marie-Antoniette 11公分高跟鞋，56,700元。圖／Balenciaga提供
Marie-Antoniette 11公分高跟鞋，56,700元。圖／Balenciaga提供
Hourglass Xs手提包，包款覆蓋以大量的粉紅色緞帶，造型意味強烈，87,900元。圖／Balenciaga提供
Hourglass Xs手提包，包款覆蓋以大量的粉紅色緞帶，造型意味強烈，87,900元。圖／Balenciaga提供

情侶 情人節

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