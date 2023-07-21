林柏宏搭Ray-Ban新品現身露天攝影棚 網：太陽眼鏡也擋不住他的帥氣！

從即日到7月30日為止，經典太陽眼鏡品牌Ray-Ban（雷朋）選在信義誠品前，打造了期間限定「3025潮拍攝影棚」，藉以展現勇於探索、引領時尚的核心價值。於是找來最符合上述概念的男星林柏宏來站台活動，並分享自己搭配太陽眼鏡的心得，並拍攝一系列帥照，讓網友直呼「墨鏡也擋不了他的帥氣！」

行程滿檔，昨晚（7/20）還在北京，今日現身品牌位於台北活動的林柏宏透露不到20歲就擁有Ray-Ban墨鏡，跟許多人一樣都是被湯姆克魯斯（Tom Cruise）在電影「捍衛戰士」中配戴的飛行員墨鏡吸引，開始了收藏的路。因應盛夏，林柏宏建議消費者能選擇鮮豔鏡框或是鏡片顏色來搭配，讓自己的造型能夠更顯眼。而且，被問到配戴墨鏡時怕不怕被認出來？林柏宏則語帶驕傲的說「不管戴不戴，都還是會被認出來，那至少要選好看的」。不僅如此，呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。

從即日到7月30日為止，Ray-Ban（雷朋）選在信義誠品前，打造了期間限定「3025潮拍攝影棚」，藉以展現勇於探索、引領時尚的核心價值。圖／Ray-Ban提供

Ray-Ban推出REVERESE反轉系列致敬1937年AVIATOR飛行員款，將凹面鏡片技術應用於3025鏡框上，於是打造3025潮拍攝影棚。致敬品牌大使木村拓哉拍攝的形象廣告，特別將快閃基地還原成明星攝影棚，從左側仿攝影棚佈置的拍照打卡區，到右側整面的新款墨鏡牆，讓民眾完整體驗品牌元素。而Ray-Ban也為快閃店推出獨家活動，自即日到7月30日，凡加入雷朋官方LINE就有機會獲得實用露營單品。另外只要在快閃店拍照打卡，更可以獲得「旅行束口袋」一個，讓夏日出行更時髦有型。

呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供

呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供

呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供

呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供

呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供

Ray-Ban也為快閃店推出獨家活動，自即日到7月30日，凡加入雷朋官方LINE就有機會獲得實用露營單品。圖／Ray-Ban提供

Ray-Ban WARREN太陽眼鏡，5,950元。圖／Ray-Ban提供

Ray-Ban WAYFARER太陽眼鏡，6,350元。圖／Ray-Ban提供