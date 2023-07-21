快訊

NBA／「阿舍哥」羅賓森登時尚秀 盼把握機會大啖美食

陽光女神！陳美鳳20多歲比基尼辣照曝光 被喊「焦糖美人」

2014年馬航MH17空難頭號嫌犯！俄前官員吉爾金據報被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林柏宏搭Ray-Ban新品現身露天攝影棚 網：太陽眼鏡也擋不住他的帥氣！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Ray-Ban打造期間限定「3025潮拍攝影棚」，於是找來男星林柏宏來站台活動，並分享自己搭配太陽眼鏡的心得。圖／Ray-Ban提供
Ray-Ban打造期間限定「3025潮拍攝影棚」，於是找來男星林柏宏來站台活動，並分享自己搭配太陽眼鏡的心得。圖／Ray-Ban提供

從即日到7月30日為止，經典太陽眼鏡品牌Ray-Ban（雷朋）選在信義誠品前，打造了期間限定「3025潮拍攝影棚」，藉以展現勇於探索、引領時尚的核心價值。於是找來最符合上述概念的男星林柏宏來站台活動，並分享自己搭配太陽眼鏡的心得，並拍攝一系列帥照，讓網友直呼「墨鏡也擋不了他的帥氣！」

行程滿檔，昨晚（7/20）還在北京，今日現身品牌位於台北活動的林柏宏透露不到20歲就擁有Ray-Ban墨鏡，跟許多人一樣都是被湯姆克魯斯（Tom Cruise）在電影「捍衛戰士」中配戴的飛行員墨鏡吸引，開始了收藏的路。因應盛夏，林柏宏建議消費者能選擇鮮豔鏡框或是鏡片顏色來搭配，讓自己的造型能夠更顯眼。而且，被問到配戴墨鏡時怕不怕被認出來？林柏宏則語帶驕傲的說「不管戴不戴，都還是會被認出來，那至少要選好看的」。不僅如此，呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。

從即日到7月30日為止，Ray-Ban（雷朋）選在信義誠品前，打造了期間限定「3025潮拍攝影棚」，藉以展現勇於探索、引領時尚的核心價值。圖／Ray-Ban提供
從即日到7月30日為止，Ray-Ban（雷朋）選在信義誠品前，打造了期間限定「3025潮拍攝影棚」，藉以展現勇於探索、引領時尚的核心價值。圖／Ray-Ban提供

Ray-Ban推出REVERESE反轉系列致敬1937年AVIATOR飛行員款，將凹面鏡片技術應用於3025鏡框上，於是打造3025潮拍攝影棚。致敬品牌大使木村拓哉拍攝的形象廣告，特別將快閃基地還原成明星攝影棚，從左側仿攝影棚佈置的拍照打卡區，到右側整面的新款墨鏡牆，讓民眾完整體驗品牌元素。而Ray-Ban也為快閃店推出獨家活動，自即日到7月30日，凡加入雷朋官方LINE就有機會獲得實用露營單品。另外只要在快閃店拍照打卡，更可以獲得「旅行束口袋」一個，讓夏日出行更時髦有型。

呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供
呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供

呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供
呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供

呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供
呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供

呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供
呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供

呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供
呼應「3025潮拍攝影棚」概念，林柏宏也換搭不同風格墨鏡，拍攝系列帥照，滿足粉絲想「換手機桌布」的心願。圖／Ray-Ban提供

Ray-Ban也為快閃店推出獨家活動，自即日到7月30日，凡加入雷朋官方LINE就有機會獲得實用露營單品。圖／Ray-Ban提供
Ray-Ban也為快閃店推出獨家活動，自即日到7月30日，凡加入雷朋官方LINE就有機會獲得實用露營單品。圖／Ray-Ban提供

Ray-Ban WARREN太陽眼鏡，5,950元。圖／Ray-Ban提供
Ray-Ban WARREN太陽眼鏡，5,950元。圖／Ray-Ban提供

Ray-Ban WAYFARER太陽眼鏡，6,350元。圖／Ray-Ban提供
Ray-Ban WAYFARER太陽眼鏡，6,350元。圖／Ray-Ban提供

Ray-Ban KILIAN太陽眼鏡，5,950元。圖／Ray-Ban提供
Ray-Ban KILIAN太陽眼鏡，5,950元。圖／Ray-Ban提供

品牌 快閃 林柏宏

延伸閱讀

林柏宏自曝多年症狀 親解「一直戴墨鏡」原因

孫燕姿「邊看秀邊簽名」超忙 久未見粉絲敲碗「忙一點」快點回歸

林柏宏擔任「神秘五金行」嘉賓 參與歌仔戲義演

「鬼家人CP」許光漢、林柏宏陪度鬼月 冥婚登Netflix

相關新聞

極繁主義顛覆性設計 Balenciaga獻2023情人限定禮

一年一度的「七夕」情人節即將在8月來臨。Balenciaga近日推出2023情人節限定商品，並邀請日本攝影師Shinic...

林柏宏搭Ray-Ban新品現身露天攝影棚 網：太陽眼鏡也擋不住他的帥氣！

從即日到7月30日為止，經典太陽眼鏡品牌Ray-Ban（雷朋）選在信義誠品前，打造了期間限定「3025潮拍攝影棚」，藉以展現勇於探索、引領時尚的核心價值。於是找來最符合上述概念的男星林柏宏來站台活動，並分享自己搭配太陽眼鏡的心得，並拍攝一系列帥照，讓網友直呼「墨鏡也擋不了他的帥氣！」

小S女兒許曦文露美腿稱喝水最酷 合體周湯豪靠氣勢撐場

眾所注目的VALENTINO BEAUTY 登台，搶先在新光三越信義新天地A11館一樓，開設VALENTINO BEAU...

相挺治癒罕見疾病！寶珀推2023 Only Watch特別版腕表

隨著Only Watch拍賣會即將在11月於日內瓦舉辦，高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）也在近日推出了一只獨一無二...

三度聯手當代大導？《奧本海默》關鍵道具揭秘了

談及最近院線上映新片，由知名大導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的「奧本海默」（Oppennhe...

「老佛爺」珍貴片段曝！Chloé獻典藏特展 三日限定秀

曾展現廣泛影響力、並為時尚圈稱為「老佛爺」的卡爾拉格婓（Karl Lagerfeld），生前曾與Chloé創辦人Gaby...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦