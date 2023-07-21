小S女兒許曦文露美腿稱喝水最酷 合體周湯豪靠氣勢撐場
眾所注目的VALENTINO BEAUTY 登台，搶先在新光三越信義新天地A11館一樓，開設VALENTINO BEAUTY PINK PP 高調粉氣墊、NOIR龐克黑氣墊限量上市快閃店，找來兩位當紅星二代，包括周湯豪、小S女兒許曦文ELLY出席活動，周湯豪透露自己身上男人香，讓主持人阿Ken直呼太好聞，許曦文被問到，是否怕搶了媽媽小S的飯碗，則是低調不多談。
周湯豪與許曦文，用不同時代的語言表現出不同時代「酷」的風格，其中許曦文內心充滿著少女情懷，對這次的快閃店也充滿期待。
兩人出席活動，皆以一襲黑色VALENTINO精品裝束及妝容，搭配著各自喜愛的香氛，讓現場充滿著各種高調時尚感。周湯豪總給大家多才多藝、率性的印象，這樣的形象有反應到自己的真實個性嗎？周湯豪笑說：「有！無論是作品、社群媒體，都希望可以盡可能做自己，就算別人覺得高調，那就是原本的自己。」
周湯豪也噴上新香水，透露是BORN IN ROMA訂製羅馬香水，就是目前自己最喜歡的味道，也提到媽媽比莉姐對「柔霧唇膏107A」情有獨鍾。
17歲的許曦文第一次出席記者會活動，雖然緊張但展現專業，回答各種品牌問題，還露出長腿帶點性感風格的黑色VALENTINO洋裝，更顯潮感與氣質。問許曦文做什麼最酷？她說「自己在喝水的時候」，因為很像是把健康喝下去。
全新VALENTINO BEAUTY新光三越信義新天地A8專櫃日前正式開幕，體驗最潮酷高調的VALENTINO BEAUTY系列商品。7月24日前，買高訂輕透氣墊粉餅搭配柔霧唇膏或高訂輕透氣墊粉餅、高訂羅馬訂製香水10ML，贈LOGO名片鏡高訂輕透粉底液5ML，每天限量100組。
另外於快閃店活動期間，單筆消費4,200元即贈紅色鉚釘化妝包；消費滿6.500元即贈PINK PP愛心印花禮盒以及15ML訂製羅馬香水並享有快閃店專屬的包裝服務。
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