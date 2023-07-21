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小S女兒許曦文露美腿稱喝水最酷 合體周湯豪靠氣勢撐場

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
許曦文（左）與周湯豪，出席VALENTINO BEAUTY快閃店活動。圖／VALENTINO BEAUTY提供
許曦文（左）與周湯豪，出席VALENTINO BEAUTY快閃店活動。圖／VALENTINO BEAUTY提供

眾所注目的VALENTINO BEAUTY 登台，搶先在新光三越信義新天地A11館一樓，開設VALENTINO BEAUTY PINK PP 高調粉氣墊、NOIR龐克黑氣墊限量上市快閃店，找來兩位當紅星二代，包括周湯豪、小S女兒許曦文ELLY出席活動，周湯豪透露自己身上男人香，讓主持人阿Ken直呼太好聞，許曦文被問到，是否怕搶了媽媽小S的飯碗，則是低調不多談。

周湯豪與許曦文，用不同時代的語言表現出不同時代「酷」的風格，其中許曦文內心充滿著少女情懷，對這次的快閃店也充滿期待。

兩人出席活動，皆以一襲黑色VALENTINO精品裝束及妝容，搭配著各自喜愛的香氛，讓現場充滿著各種高調時尚感。周湯豪總給大家多才多藝、率性的印象，這樣的形象有反應到自己的真實個性嗎？周湯豪笑說：「有！無論是作品、社群媒體，都希望可以盡可能做自己，就算別人覺得高調，那就是原本的自己。」

周湯豪也噴上新香水，透露是BORN IN ROMA訂製羅馬香水，就是目前自己最喜歡的味道，也提到媽媽比莉姐對「柔霧唇膏107A」情有獨鍾。

17歲的許曦文第一次出席記者會活動，雖然緊張但展現專業，回答各種品牌問題，還露出長腿帶點性感風格的黑色VALENTINO洋裝，更顯潮感與氣質。問許曦文做什麼最酷？她說「自己在喝水的時候」，因為很像是把健康喝下去。

全新VALENTINO BEAUTY新光三越信義新天地A8專櫃日前正式開幕，體驗最潮酷高調的VALENTINO BEAUTY系列商品。7月24日前，買高訂輕透氣墊粉餅搭配柔霧唇膏或高訂輕透氣墊粉餅、高訂羅馬訂製香水10ML，贈LOGO名片鏡高訂輕透粉底液5ML，每天限量100組。

另外於快閃店活動期間，單筆消費4,200元即贈紅色鉚釘化妝包；消費滿6.500元即贈PINK PP愛心印花禮盒以及15ML訂製羅馬香水並享有快閃店專屬的包裝服務。

VALENTINO在信義區開設VALENTINO BEAUTY PINK PP 高調粉氣墊、NOIR龐克黑氣墊限量上市快閃店。記者劉小川／攝影
VALENTINO在信義區開設VALENTINO BEAUTY PINK PP 高調粉氣墊、NOIR龐克黑氣墊限量上市快閃店。記者劉小川／攝影
許曦文（右）與周湯豪，出席VALENTINO BEAUTY快閃店活動。圖／VALENTINO BEAUTY提供
許曦文（右）與周湯豪，出席VALENTINO BEAUTY快閃店活動。圖／VALENTINO BEAUTY提供
許曦文手拿VALENTINO BEAUTY高訂輕透氣墊粉餅。圖／VALENTINO BEAUTY提供
許曦文手拿VALENTINO BEAUTY高訂輕透氣墊粉餅。圖／VALENTINO BEAUTY提供
許曦文（右）與周湯豪，出席VALENTINO BEAUTY快閃店活動。圖／VALENTINO BEAUTY提供
許曦文（右）與周湯豪，出席VALENTINO BEAUTY快閃店活動。圖／VALENTINO BEAUTY提供
VALENTINO在信義區開設VALENTINO BEAUTY PINK PP 高調粉氣墊、NOIR龐克黑氣墊限量上市快閃店。記者劉小川／攝影
VALENTINO在信義區開設VALENTINO BEAUTY PINK PP 高調粉氣墊、NOIR龐克黑氣墊限量上市快閃店。記者劉小川／攝影
VALENTINO在信義區開設VALENTINO BEAUTY PINK PP 高調粉氣墊、NOIR龐克黑氣墊限量上市快閃店。記者劉小川／攝影
VALENTINO在信義區開設VALENTINO BEAUTY PINK PP 高調粉氣墊、NOIR龐克黑氣墊限量上市快閃店。記者劉小川／攝影

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