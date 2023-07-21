三度聯手當代大導？《奧本海默》關鍵道具揭秘了

談及最近院線上映新片，由知名大導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的「奧本海默」（Oppennheimer），聚集了包含小勞勃道尼（Robert Downey）、席尼墨菲（Cillian Murphy）、艾莉莉布朗（Emily Blunt）等明星演員，甫於今日7月21日上線，也成為受到電影愛好者熱烈討論的超級強片。

眾所皆知，諾蘭先前曾拍攝過通俗題材的「蝙蝠俠三部曲」、「星際效應」、「全面啟動」，先前2020年的「天能」（TENET）更成為諾蘭有史以來最轟動、「現象級」的超熱大片。事實上，一向講求真實的諾蘭，盡量減少3D、電腦動畫的輔助，而本片更強調無特效、但依然營造出魄力滿點的大場面，令人格外期待。

不過在諾蘭近期的電影中，其實始終存在一個特殊的道具：手表。從「星際效應」中Khaki Field飛行表跳動的秒針、「天能」中的Khaki Navy BeLOWZERO的計時手表，時間始終在諾蘭的世界觀中具有特殊意義。而本次「奧本海默」，諾蘭再度與鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）合作，同時一口氣找來6款非賣品的骨董腕表，除了展現出Hamilton從「星際效應」、「天能」到本片與諾蘭的三度合作，更讓人好奇，這些珍稀的道具，究竟有何特殊之處？

在電影中，席尼墨菲飾演的奧本海默共戴上了Cushion B、 Endicott與Lexington三款手表，表款除了都具備美式傳統風格與Art Deco裝飾藝術調性，也反映男主角開拓、積極的個性；而曾演出《穿著Prada的惡魔》的Emily Blunt則配戴了一只14K金Lady Hamilton A-2，同樣具有1930以後的Art Deco風格，但更像是手鍊、手環表，也成為時代美學的有型縮影。