喝過這款果醬調的飲料嗎？保證讓你一杯接著一杯

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉農會今天發表新上市的蜂蜜鳳梨果茶醬，有別鮮果，嘗起來的風味更具層次。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉農會今天發表新上市的蜂蜜鳳梨果茶醬，有別鮮果，嘗起來的風味更具層次。記者陳苡葳／攝影

雲林縣古坑鄉農會今天發表新上市的蜂蜜鳳梨果茶醬、蜂蜜鳳梨酒，有別市面上使用鮮果製成的食品，口感甘甜、層次豐厚，且沒有帶酸，令人驚喜，今天起在鄉內的蜜蜂故事館等在地店家可以買到，未來也會和周邊飯店合作，進攻觀光客群。

現在正值雲林鳳梨產季，為協助農民去化，提升行銷管道，古坑農會5月首波推出鳳梨膠質飲及鳳梨愛玉凍飲，清涼消暑又健康，大受歡迎，後加碼開發蜂蜜鳳梨酒、蜂蜜鳳梨果茶醬2項新產品。

甜美的背後蘊藏一段辛酸史，蜂蜜業者程淑婷說，今天首波上市的2200罐果醬，約需1千多斤鳳梨，全部果肉來源均出自農會主任及員工等8人之手，大家花了一整天時間削皮、切塊後才送到加工廠製造，「沒做過這麼香的！」完美比例也獲加工廠大讚。

一般人除會直接食用鳳梨，也會與蘋果、百香果等其他水果一起製成新鮮水果茶，友善種植小葉紅茶的茶農李泓錡說，他們改用果醬，並依比例調製後，研發出來的茶飲韻味更香更濃，且味覺不衝突，也不會有酸感，會是大眾喜愛的程度。

縣府表示，接下來會接洽電商、部落客、團購主、網紅等互聯網通路，多元管道行銷，加速推廣古坑鳳梨及加工新品，增加產品競爭力，為日後擴大量產做準備。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雲林縣古坑鄉農會今天發表新上市的蜂蜜鳳梨果茶醬，加入紅茶中，口感更甘醇。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉農會今天發表新上市的蜂蜜鳳梨果茶醬，加入紅茶中，口感更甘醇。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉農會今天發表新上市的蜂蜜鳳梨果茶醬、蜂蜜鳳梨酒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑鄉農會今天發表新上市的蜂蜜鳳梨果茶醬、蜂蜜鳳梨酒。記者陳苡葳／攝影

鳳梨 蜂蜜 古坑

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