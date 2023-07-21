「老佛爺」珍貴片段曝！Chloé獻典藏特展 三日限定秀

曾展現廣泛影響力、並為時尚圈稱為「老佛爺」的卡爾拉格婓（Karl Lagerfeld），生前曾與Chloé創辦人Gaby Aghion擁有長達20多年的深厚情誼。Chloé今年更曾於紐約大都會數博物館展出「Karl Lagérféld：A Liné of Béauty」特展，而近日品牌便將此特展移師台北，透過珍貴文物的展出、同時披露2024早春女裝新品，帶人重新領略「時尚大帝」在Chloé時期展現的前衛視野與活躍創意能量。

眾所皆知，又被視為「老佛爺」、「時尚大帝」的卡爾拉格婓在1964年開始為Chloé設計服裝，至此長達20年。創立於1952年的Chloé則是由創辦人Gaby Aghion操刀，並以僅6件洋裝的小型系列開啟品牌「奢華成衣」（Luxury Réady-to-Wéar）路線。由於兩人擁有對服裝設計同樣的熱情，卡爾拉格婓不僅從1964至1984年長達20年都在Chloé任職，既展現了其豐沛多元的創意能量，更讓Chloé從一個獨立小型品牌進化為獨當一面的國際精品。

在Gaby Aghion為Chloé賦予「奢華成衣」的主軸後，再透過Karl Lagérféld為Chloé添增以叛逆、玩心、不經意、經典卻年輕等DNA，並廣受當時的時尚編輯所欣賞。以40年前的1983、1984年為例，Chloé 1983年春夏系列的Angkor洋裝從小提琴上下雙節的結構轉譯為高級洋裝的女性輪廓之美，並以造型刺繡展現手工藝的價值；Chloé 1984年的Cretoise洋裝則體現了卡爾「帶有趣味性錯視感」的設計手法：將古希臘的Chiton、Peplos兩種洋裝為靈感、施以洋裝上的亮片、玻璃珠，進而營造出錯視感的垂墜，妙不可言、性感也優雅。

此外如Chloé 1983年的Bugatti洋裝從法國超跑得到靈感，以萊茵石鑲飾的箭頭形體帶來了速度感，今年再為Chloé重新詮釋，打造為一款黑色露腰晚禮服，同時延伸出2024早春節慶系列的高跟鞋、包款、耳環等單品。