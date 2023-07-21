台東熱氣球光雕音樂會 700架無人機展演再次驚豔

超商時常會和各種人氣IP推出聯名商品，只要在消費的時候累積點數或是加價購，就能得到可愛的周邊產品，不同時期的聯名集點活動也會帶起風潮，成為特別的回憶。像是多年前7-ELEVEN曾經推出的「Hello Kitty磁鐵」就曾帶起一陣流行，也成為不少人的童年回憶。近期有網友發現，超商又再度出現「送磁鐵」的活動，小時候的記憶完全被喚醒，引發熱討論。

2023-07-21 09:55