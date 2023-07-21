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台東熱氣球光雕音樂會 700架無人機展演再次驚豔

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東國際熱氣球嘉年華光雕音樂會昨晚於鹿野高台舉辦第4場次，700架無人機空中變換圖案，再搭配地面升起的熱氣球，吸引逾5千遊客目光，直呼「實在太美啦！」圖／台縣政府提供
台東國際熱氣球嘉年華光雕音樂會昨晚於鹿野高台舉辦第4場次，700架無人機空中變換圖案，再搭配地面升起的熱氣球，吸引逾5千遊客目光，直呼「實在太美啦！」圖／台縣政府提供

台東國際熱氣球嘉年華光雕音樂會昨晚於鹿野高台舉辦第4場次，700架無人機空中變換圖案，再搭配地面升起的熱氣球，吸引逾5千遊客目光，直呼「實在太美啦！」

昨晚光雕音樂會由台灣媽祖造型球領軍，地面13顆熱氣球再次搭配空中700架次無人機群，進行多個圖案變化展演，頓時將鹿野高台幻化成一座繽紛絢麗的不夜城。

活動一開場邀請延平鄉與海端鄉跨部落的東部青樂團帶來布農族傳統歌謠表演，以及陶笛演奏家阿志與鹿野、太平及國北教大附設實驗小學一同合作做為開場表演。

縣府交觀處表示，熱氣球光雕音樂會還有5場次，其中搭配無人機群的還剩1場次，時間落在8月28日鹿野高台的閉幕式，精采程度極高，歡迎還未觀賞過無人機展演的民眾把握最後機會。

熱氣球嘉年華 音樂會 小學

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