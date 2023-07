NewJeans新MV用iPhone拍 導演用這模式跳再快也抓得住

韓國大勢女團NewJeans不只每次推新曲立刻登上熱播榜,洗腦旋律與青春洋溢的舞蹈曲風更立刻成為社群舞蹈cover的目標。而最新發佈的新曲目〈ETA〉MV特別選用iPhone 14 Pro拍攝,運用iPhone 14 Pro「動作」模式、「電影級」模式等相機功能,眾多第一人稱視角、近距離拍攝的畫面,讓粉絲就像在現場一起參加派對!

蘋果繼去年韓國知名電影導演朴贊郁執導的短片《Life Is but a Dream》之後,這次特別與NewJeans展開全新的「Shot on iPhone」合作,拍攝有著強勁節奏的新曲目〈ETA〉MV,故事開始於NewJeans在居家派對上表演時,目睹朋友的男朋友接近別的女生,運用iPhone的視訊通話、影片拍攝功能拍下出軌畫面並分享給朋友,讓朋友趕來抓猴的過程。

蘋果也同步在官方YouTube頻道公佈了幕後花絮影片,影片中可以發現導演Woo-Seok Shin竟然是用手持iPhone 14 Pro的方式拍攝,一邊跑步一邊跟上NewJeans的舞蹈編排。透過iPhone 14 Pro的「動作」模式,即使在相機晃動的情況下,也能拍攝流暢的影片。MV中也運用「電影級」模式帶來電影攝影的運鏡深度,iPhone相機即使在低光源環境下也能拍攝穩定清晰的影片,有助於捕捉MV中美麗的夜間場景。而更多NewJeans成員用iPhone拍攝彼此舞蹈動作的幕後花絮,也將透過蘋果官方Instagram帳號和NewJeans社群媒體陸續分享。

導演Woo-Seok Shin表示,〈ETA〉想透過讓人有共鳴、與朋友交談般的歌詞講述一個吸引人的故事,因此我們選擇加入FaceTime視訊通話的場景,藉此呈現這種友好的氛圍。而監製Hee-Jin Min則指出,這次使用iPhone作為主要拍攝工具,除了營造出符合NewJeans形象更輕鬆、更溫馨的氛圍,希望將iPhone所代表的Z世代活力包裝成日常生活不可或缺的一部分,更將iPhone融入到編舞當中。