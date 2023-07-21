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NewJeans新MV用iPhone拍 導演用這模式跳再快也抓得住

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
韓國大勢女團NewJeans發表用iPhone 14 Pro拍攝的新曲目〈ETA〉MV。圖／蘋果提供
韓國大勢女團NewJeans發表用iPhone 14 Pro拍攝的新曲目〈ETA〉MV。圖／蘋果提供

韓國大勢女團NewJeans不只每次推新曲立刻登上熱播榜，洗腦旋律與青春洋溢的舞蹈曲風更立刻成為社群舞蹈cover的目標。而最新發佈的新曲目〈ETA〉MV特別選用iPhone 14 Pro拍攝，運用iPhone 14 Pro「動作」模式、「電影級」模式等相機功能，眾多第一人稱視角、近距離拍攝的畫面，讓粉絲就像在現場一起參加派對！

蘋果繼去年韓國知名電影導演朴贊郁執導的短片《Life Is but a Dream》之後，這次特別與NewJeans展開全新的「Shot on iPhone」合作，拍攝有著強勁節奏的新曲目〈ETA〉MV，故事開始於NewJeans在居家派對上表演時，目睹朋友的男朋友接近別的女生，運用iPhone的視訊通話、影片拍攝功能拍下出軌畫面並分享給朋友，讓朋友趕來抓猴的過程。

蘋果也同步在官方YouTube頻道公佈了幕後花絮影片，影片中可以發現導演Woo-Seok Shin竟然是用手持iPhone 14 Pro的方式拍攝，一邊跑步一邊跟上NewJeans的舞蹈編排。透過iPhone 14 Pro的「動作」模式，即使在相機晃動的情況下，也能拍攝流暢的影片。MV中也運用「電影級」模式帶來電影攝影的運鏡深度，iPhone相機即使在低光源環境下也能拍攝穩定清晰的影片，有助於捕捉MV中美麗的夜間場景。而更多NewJeans成員用iPhone拍攝彼此舞蹈動作的幕後花絮，也將透過蘋果官方Instagram帳號和NewJeans社群媒體陸續分享。

導演Woo-Seok Shin表示，〈ETA〉想透過讓人有共鳴、與朋友交談般的歌詞講述一個吸引人的故事，因此我們選擇加入FaceTime視訊通話的場景，藉此呈現這種友好的氛圍。而監製Hee-Jin Min則指出，這次使用iPhone作為主要拍攝工具，除了營造出符合NewJeans形象更輕鬆、更溫馨的氛圍，希望將iPhone所代表的Z世代活力包裝成日常生活不可或缺的一部分，更將iPhone融入到編舞當中。

Apple Store還與導演兼拍攝者Woo-Seok Shin合作舉辦Today at Apple講座，內容將包含〈ETA〉MV的幕後花絮，以及使用多種iPhone功能的訣竅，將於韓國標準時間8月16日晚上7點在Apple明洞零售店舉行。

透過iPhone 14 Pro的「動作」模式，即使導演只使用手持拍攝，也能流暢捕捉NewJeans強勁活力的舞蹈。圖／蘋果提供
透過iPhone 14 Pro的「動作」模式，即使導演只使用手持拍攝，也能流暢捕捉NewJeans強勁活力的舞蹈。圖／蘋果提供

電影 社群媒體 iPhone

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