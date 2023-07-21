Pintoo攜手《迪士尼動畫展》迪士尼友誼月給粉絲滿滿驚喜
台灣拼圖品牌Pintoo將與迪士尼粉絲們一起歡慶迪士尼友誼月，攜手《迪士尼動畫展》推出迪士尼商品限定活動，帶來全新拼圖商品的同時，更推出優惠活動。即日起至7月31日凡於Pintoo官方網站或全台實體門市購買迪士尼商品，即可憑消費明細在展覽現場以優惠價360元購票（原價420元），快跟著Pintoo一起踏進迪士尼動畫打造的魔法世界！
致力於創新的Pintoo不斷嘗試打破傳統的拼圖玩法，開創全新的拼圖體驗，於2003年研發出全球首創的球體拼圖，「不用膠水也不會散開」的亮眼突破，成功標誌了Pintoo作為「新一代」塑膠拼圖的象徵。Pintoo卻未止步於此，繼續向藝術、創意領域發展，結合多元主題圖像創造經典平面、3D立體拼圖，涉獵範疇囊括時鐘、收納罐、盆栽到筆記本等物件，給予拼圖愛好者獨特的拼圖體驗。
今年適逢華特迪士尼動畫工作室創立100週年，百年慶典活動在世界各地熱鬧登場，《迪士尼動畫展》6月來台於中正紀念堂展出，精選500多件的經典作品手稿、素描、彩稿、3D模型與概念藝術作品，搭配經典動畫場景與影片，引領觀眾走進迪士尼百年魔法世界。Pintoo與展覽聯手合作，推出為期一個月的迪士尼商品任2件95折優惠 ，共同慶祝迪士尼百歲生日，更邀請會員走入展場，深刻體會迪士尼作品背後的創造故事，並在觀展後到Pintoo將迪士尼主題商品帶回家，一塊接著一塊拼出無以取代的童年回憶。
緣起於7月30日，國際友誼日，米奇與好朋友們將整個7 月定為「友誼月」，慶祝與朋友一起度過、值得紀念的每一天，Pintoo與迪士尼粉絲一同慶祝友誼真諦，推出迪士尼圖鑑拼圖收藏冊，將你與朋友共同完成拼圖的回憶完美收藏，限時特價359元。7月底以前，《迪士尼動畫展》觀展者持購票證至Pintoo實體門市，加入Pintoo會員並填入指定序號，即享有指定tsumtsum鑰匙圈任選一顆體驗價$100（原價$219），詳細活動資訊還請參考展覽官方網站。快尋找離你最近的Pintoo門市，把超可愛的迪士尼商品帶回家！
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