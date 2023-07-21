時價怎麼算？幾道海鮮怎麼這麼貴！為什麼海鮮餐廳易發生消費認知落差？

【撰文＝王福闓】

我們身處的台灣因為四面環海，得天獨厚的條件造就了沿近的漁場，擁有豐富類的漁獲及漁業資源，不但國內的消費者容易購買到各種海鮮，許多觀光客到了外島更是喜歡，到海鮮餐廳品嘗豐盛的料理。以漁戶類型可分為遠洋漁業、近海漁業、沿岸漁業、內陸漁撈業、海面養殖業及內陸養殖業。

多樣化的漁業資源 造就海鮮飲食文化

台灣有豐盛海鮮的區域，從基隆八斗子、新北富基漁港、新竹南寮漁港、台中梧棲漁港、彰化王功漁港、嘉義東石漁港、高雄蚵子寮漁港、屏東東港及枋寮漁港，另外像是宜蘭南方澳漁港、台東成功漁港等，也都有不少以海鮮為主的產業與餐廳。

根據行政院農業委員會漁業署統計，國內2021年漁業生產量共達97.6萬公噸，2021年漁業生產值約為778.8億元。除此之外還有龐大的進口海鮮漁貨，所以多數時候我們都可以容易地吃到，平價而且美味的海鮮料理。

從平價到精緻料理 台灣海鮮飲食文化百花齊放

海鮮餐廳可說是台灣的餐飲特色之一，經營的型態包含百元熱炒、產地直營、精緻料理及高價無菜單等型態，尤其在風景區及海港附近的餐廳，在觀光連假的時候更是人聲鼎沸。跟一般我們吃飯的時候，每道菜的價格基本是固定，不會突然因為「時價」而有數十甚至數百的差異，而大部分餐廳即便有海鮮料理，像是蒜蓉蝦或是檸檬魚，也都是固定價格及海鮮的類別。

有時候我也會在台北的鬧區，光顧便利且平價的海鮮餐廳，多半每道菜都是固定價格，口味適中而海鮮類別也不會太少，有時跟三五好友順便小酌一番，這類的餐廳其實不但多半服務是半自助，即便有些特殊海鮮及較高價格的料理，也很少會有消費糾紛的發生。但到了觀光區時也會訂一個人2～3千元的海鮮餐廳料理，除了希望嘗鮮外也希望能支持當地的產業發展。

有些餐廳訴求無菜單料理，菜單內容經常不同、標價也不清楚，很多更是以「兩」計價，導致消費者在判斷上不容易理解份量及總價。我自己訂過幾次海鮮餐廳的套餐，碰上嚴謹的業者甚至會連成品的圖片，以及消費者對於類似海鮮種類的價格差異與原因，都能清楚的說明。

時價和整桌搭配讓消費時產生認知落差

近年來持續發生各地的海鮮餐廳，因為價格認知所導致的糾紛，也讓不少消費者在不愉快之餘就上網評論，除了抒發心情也藉此讓其他人可以「避免踩雷」。可是海鮮餐廳卻常常因為「時價」的問題，以及所謂「整桌搭配」的料理方式，而導致了不少糾紛。還有就是一些較為罕見的漁獲種類，價格上也會特別的高，但消費者卻不一定能接受。

其實在糾紛的背後，原因在於我們對於海鮮本身的認知與定價，甚至是這些漁獲是怎麼被捕撈、種類的分別與差異，以及海鮮餐廳的在料理中的角色，其實並不一定都明白。對消費者來說，海鮮餐廳的海鮮本身價值、用餐環境、服務品質與態度，都會影響消費時的滿意度，但是其中最難估算但也最容易發生糾紛的，就是雙方對於海鮮價格的認定。

尤其是到了號稱「產地直送」的海鮮餐廳時，消費者心中可能就會覺得，自己之前在市場買一隻龍蝦頂多2000元，但怎麼到了這裡反而還要4800元。或是名為「無菜單料理」的海鮮餐廳，原本以為會有獨特的海鮮種類，結果卻只吃到一些常見的魚蝦蟹，甚至料理手法也沒有什麼技巧，反而收費卻明顯高出不少。

藉由透明溝通、服務提升 縮短消費者對於海鮮料理的認知落差

以往曾經輔導過漁會及休閒農漁業，我從過去的經驗來說，建議業者可以依照更嚴謹的餐飲服務流程，從海鮮的秤重方式到每兩價格的確認，然後以消費者所選的海鮮料理後的成品餐點金額，最後確認包含酒水、服務費等流程，其實多但能降低一定程度的糾紛。另外除了經營者必須更明確，將價格及相關費用標示並解釋清楚外，介紹海鮮的專業與員工服務訓練，也能提升消費者的認同度。

很多時候明明食材新鮮事需要從捕撈、養殖及運送過程中，就付出更多的心血，這時也會導致了價格的差異，但是消費者就應該一定理解，就有點強人所難。而美味的餐點要是料理及上菜速度有問題，或是桌面服務不夠理想，也都導致了消費者的滿意度會降低。

食魚教育的推動 更健全台灣漁業經濟的發展

當然即便身處海島國家的我們，其實對於海鮮的認識也並不多，在推動時農教育的當下，若是能讓更多消費者能對於海鮮的相關知識有所了解，也包含了在價格以及自我需求的理解，那在心甘情願的情況下，就算一人花個數千元吃上一餐豐盛滿意的海鮮盛宴，而業者也在合理利潤中能夠繼續生存，進而帶動整體的漁業經濟發展，其實才是一舉多得的理想結果。

本文授權轉載自《食力foodNEXT》（原文為：時價怎麼算 才叫幾道海鮮怎麼這麼貴！為什麼海鮮餐廳易發生消費認知落差？）

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

審稿編輯：林玉婷

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