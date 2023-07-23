這些電影千萬別錯過！2023「台北電影節」獲獎片單推薦懶人包

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「台北電影節」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的北影獲獎影片排行。

第25屆台北電影節在7月8日圓滿落幕，有眾望所歸抱回多個獎項的大贏家，也有異軍突起的大黑馬，激勵著新生代電影人。你也想一睹這些優秀作品的風采嗎？我們整理了8大台北電影節得獎作品的聲量排行，快一起來看看！

《疫起》奪五大獎成最大贏家 「鬼家人」口碑爆棚獲最佳編劇 ▲ 25屆台北電影節TOP8得獎片單 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月針對「台北電影節得獎片單」相關話題討論，發現《疫起》受到最多網友議論，劇情講述2003年SARS疫情侵台，台北市立和平醫院內群聚感染而封院的故事。

該片在入圍名單公佈時就以「13項入圍」的頭銜獲得諸多關注，最終抱回「5項大獎」，男主角「王柏傑」也成功奪下生涯首座影帝殊榮，該片可說是本屆影展的大贏家。

就有網友在論壇上分享觀後感，以「這是一部好電影」開題，並表示「故事與畫面的渲染力很強烈，且這是真實發生在台灣的憾事」、「觀影過程中好幾次透過人物的經歷，提醒我撐過疫情還能與身邊人共處多麼得來不易」，表達《疫起》除了劇情好看，電影本身也會讓人反思自身生命經驗、獲得成長；留言區就湧入網友回覆「剛看完，意外覺得很好看，劇情安排得很精彩」、「很喜歡這部，有感動到」，同時也有網友大讚「音樂很好聽」，可見疫起在各方面表現都相當亮眼，值得一看。

而《關於我和鬼變成家人的那件事》同樣是許多人喜愛的電影。雖然該片已上映數月，仍然不減超高的討論聲量，光是台灣票房就飆破3.6億元，搶下歷年國片票房第7名。「鬼家人」題材多元，融合LGBT、冥婚習俗等議題，由兩大男神許光漢、林柏宏主演，還有華語天后蔡依林獻聲主題曲，打造出溫暖又發人省思的劇情，是不少人心目中第一名的喜劇電影。

網上也有許多人發出自己的觀後心得，給出「看完非常滿意，甚至可以榮登我的國片第一」的超高評價，又說道「演員們演技都很在線，且主演們的突破和細膩度很令人驚艷，劇情安排得也很巧妙，可以結合懸疑推理、驚悚、動作、喜劇，實在非常難得」，留言區的網友也一致表示贊同，大推「這部真的值得二刷」、「蔡依林的歌太配了」。

而該片在本次台北電影節中也入圍3項，最終抱回「最佳編劇獎」，再次認證了觀眾的好評確實不假、實至名歸。此外，鬼家人近期亦宣布將於8月10日在影音串流平台Netflix上架，讓更多人能夠一起領略鬼家人的魅力，推薦尚未觀賞過的民眾可以把握機會欣賞。

本屆台北電影節競爭相當激烈，共有292部作品報名角逐，可見獲獎作品都是經過精挑細選的「片中龍鳳」、值得一看的佳作。若你對這些作品還不熟悉的話，不妨參考網友熱議的片單，去觀賞這些精彩的電影吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「北影片單」相關討論則數。觀測期間：2023/04/12~2023/07/11，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）

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