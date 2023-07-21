快訊

揭露王丹的性騷擾案：中國民運的世代裂解？

「股后」換人！世芯-KY 超車大立光 股價衝上天價2,230元

首件宣判的國民法官案！長期受家暴妻殺夫判7年2月

百萬粉絲人氣角色「爽爽貓」歡慶10週年

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
爽爽貓10週年，與有點市、高雄夢時代攜手舉辦盛大慶祝活動 圖／有你共創提供
爽爽貓10週年，與有點市、高雄夢時代攜手舉辦盛大慶祝活動 圖／有你共創提供

全台粉絲熱愛的爽爽貓即將迎來10歲生日！為了慶祝這一重要里程碑，IP專賣店「有點市」與高雄夢時代購物中心攜手舉辦「爽爽貓10週年和你快樂在一起pop-up」主題活動，將在活動現場呈現數十種10週年限定商品，結合購物中心年中慶滿額贈活動，並與方師傅點心坊推出聯名千層吐司及各式甜點。期間還將帶來2米高扭蛋機、拍貼機等精彩互動，讓粉絲與爽爽貓共度歡樂時光。

夢時代購物中心也推出限定商品，加碼慶生。 圖／有你共創提供
夢時代購物中心也推出限定商品，加碼慶生。 圖／有你共創提供

由插畫家SECOND創作的「爽爽貓」角色以療癒的句子和溫暖的圖畫，深受粉絲喜愛，而他的小夥伴「凹凹熊」和「小勞撫」則直率表達出那些在成長路上不敢說的、成熟後別人覺得不應該做的事情，為許多人帶來共鳴和勇氣。

在「爽爽貓10週年和你快樂在一起pop-up」活動中，粉絲將有機會選購數十種獨特的10周年限定商品。此外，與方師傅點心坊合作，推出每日限量的爽爽貓千層吐司、爽爽貓生吐司等甜點，讓粉絲們一同慶祝品嚐獨一無二的美味。

與方師傅點心坊聯名第一波推出的超Q爽爽貓生吐司、千層吐司。 圖／有你共創提供
與方師傅點心坊聯名第一波推出的超Q爽爽貓生吐司、千層吐司。 圖／有你共創提供

活動現場將展示2米高的扭蛋機，讓抽獎過程更加驚喜，並有多種10周年限定商品作為獎項。拍貼機和姓名貼紙機也將提供給大家，讓粉絲們充分感受與爽爽貓的互動樂趣。另外，設有「爽爽貓和你快樂在一起」特殊打卡區，讓粉絲們與爽爽貓及其夥伴們一同慶祝十周年快樂時光。

大型扭蛋機，獎項更豐富，也放大了大人小孩扭蛋的驚喜跟樂趣。 圖／有你共創提供。
大型扭蛋機，獎項更豐富，也放大了大人小孩扭蛋的驚喜跟樂趣。 圖／有你共創提供。

「爽爽貓10週年和你快樂在一起pop-up」活動將於7月20日開幕，持續至9月3日。期間將陸續推出更多爽爽貓10週年限定商品和與各品牌的聯名商品。無法前往高雄與爽爽貓同慶的朋友，8月1日起在有設計平台也購買得到爽爽貓10週年限定週邊商品喔，喜愛爽爽貓的朋友千萬別錯過！歡迎所有愛貓人士和喜愛凹凹熊、小勞撫的朋友們一同參與，讓爽爽貓與他的夥伴們陪伴你度過一個充滿快樂的暑假。

IP專賣店「有點市」也推出了數十種10週年限定商品供粉絲選購。 圖／有你共創提供。
IP專賣店「有點市」也推出了數十種10週年限定商品供粉絲選購。 圖／有你共創提供。

粉絲 甜點

延伸閱讀

精選3間人氣歐姆蛋料理　肥肥嫩嫩的療癒厚蛋　加炸豬排、義大利麵都絕配　

齊聚40攤商山海市集、人氣歌手 ！基隆潮境海灣節「潮音樂」周末登場

「奎克咖啡」限時2天飲品買1送1、加碼精釀啤酒買1送2

傳說中的「捧花冰」！高顏值「手拿刨冰」快閃松菸，薰衣草、泰奶冰閉眼點不踩雷

相關新聞

限時3天！7-ELEVEN「抗大暑」特大杯美式咖啡買1送1　「OPEN POINT行動隨時取」推限量優惠組

本週日（7月23日）即將迎來二十四節氣中最炎熱的「大暑」，炎熱高溫讓人隨時隨地都想來杯清涼飲品。7-ELEVEN CIT...

百萬粉絲人氣角色「爽爽貓」歡慶10週年

全台粉絲熱愛的爽爽貓即將迎來10歲生日！為了慶祝這一重要里程碑，IP專賣店「有點市」與高雄夢時代購物中心攜手舉辦「爽爽貓10週年和你快樂在一起pop-up」主題活動，將在活動現場呈現數十種10週年限定商品，結合購物中心年中慶滿額贈活動，並與方師傅點心坊推出聯名千層吐司及各式甜點。期間還將帶來2米高扭蛋機、拍貼機等精彩互動，讓粉絲與爽爽貓共度歡樂時光。

省水省電！讓IKEA大方送燈泡、折價券 加碼節能3法寶

今年夏天真的有夠熱！許多人冷氣狂開，但面對地球持續升溫，更要注意的是節能減碳，IKEA持續推動健康永續生活，為鼓勵大家節...

韓國大勢女團NewJeans新MV也用iPhone拍 導演選用這模式跳再快也抓得住

韓國大勢女團NewJeans不只每次推新曲立刻登上熱播榜，洗腦旋律與青春洋溢的舞蹈曲風更立刻成為社群舞蹈cover的目標...

燦坤「生活應援祭3.0」串聯內湖IKEA、迪卡儂、全聯 憑發票加贈實用好禮

夏季家電優惠一波接一波，燦坤「生活應援祭3.0」即日起開跑，全館限時8折起，指定品牌刷指定信用卡獨家贈現金折價券，最高可...

台灣獨家！2023小澤征爾松本音樂節 首次海外優惠啟售

由世界知名指揮大師小澤征爾擔任藝術總監、齋藤紀念管弦樂團為駐節樂團的「小澤征爾松本音樂節」，在去年邁向30週年之際，於台灣舉辦「小澤征爾松本音樂節in Taiwan」轉播活動，受到台灣觀眾熱烈迴響，在疫情期間見證音樂超越國界的情誼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦