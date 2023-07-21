百萬粉絲人氣角色「爽爽貓」歡慶10週年

全台粉絲熱愛的爽爽貓即將迎來10歲生日！為了慶祝這一重要里程碑，IP專賣店「有點市」與高雄夢時代購物中心攜手舉辦「爽爽貓10週年和你快樂在一起pop-up」主題活動，將在活動現場呈現數十種10週年限定商品，結合購物中心年中慶滿額贈活動，並與方師傅點心坊推出聯名千層吐司及各式甜點。期間還將帶來2米高扭蛋機、拍貼機等精彩互動，讓粉絲與爽爽貓共度歡樂時光。

夢時代購物中心也推出限定商品，加碼慶生。 圖／有你共創提供

由插畫家SECOND創作的「爽爽貓」角色以療癒的句子和溫暖的圖畫，深受粉絲喜愛，而他的小夥伴「凹凹熊」和「小勞撫」則直率表達出那些在成長路上不敢說的、成熟後別人覺得不應該做的事情，為許多人帶來共鳴和勇氣。

在「爽爽貓10週年和你快樂在一起pop-up」活動中，粉絲將有機會選購數十種獨特的10周年限定商品。此外，與方師傅點心坊合作，推出每日限量的爽爽貓千層吐司、爽爽貓生吐司等甜點，讓粉絲們一同慶祝品嚐獨一無二的美味。

與方師傅點心坊聯名第一波推出的超Q爽爽貓生吐司、千層吐司。 圖／有你共創提供

活動現場將展示2米高的扭蛋機，讓抽獎過程更加驚喜，並有多種10周年限定商品作為獎項。拍貼機和姓名貼紙機也將提供給大家，讓粉絲們充分感受與爽爽貓的互動樂趣。另外，設有「爽爽貓和你快樂在一起」特殊打卡區，讓粉絲們與爽爽貓及其夥伴們一同慶祝十周年快樂時光。

大型扭蛋機，獎項更豐富，也放大了大人小孩扭蛋的驚喜跟樂趣。 圖／有你共創提供。

「爽爽貓10週年和你快樂在一起pop-up」活動將於7月20日開幕，持續至9月3日。期間將陸續推出更多爽爽貓10週年限定商品和與各品牌的聯名商品。無法前往高雄與爽爽貓同慶的朋友，8月1日起在有設計平台也購買得到爽爽貓10週年限定週邊商品喔，喜愛爽爽貓的朋友千萬別錯過！歡迎所有愛貓人士和喜愛凹凹熊、小勞撫的朋友們一同參與，讓爽爽貓與他的夥伴們陪伴你度過一個充滿快樂的暑假。