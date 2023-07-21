台灣首部探索精神疾病的音樂劇 「近乎正常」照亮黑暗

音樂劇通常被認為是帶來歡笑、熱情與活力。很難想像，一部深度探討躁鬱症、甚至把各種藥丸放進歌詞的百老匯音樂劇，不但摘下東尼獎、普立茲等戲劇大獎、還擁有跨越國界、世界巡演的魅力。明天(22日)在台中歌劇院上演的「近乎正常(Next to Normal)」就是這樣一部神奇的戲。

繼創下連演139場紀錄的「LPC」，活性界面製作帶來第二齣授權重製「近乎正常(Next to Normal)」，並邀來旅美演員張雅涵、美籍韓裔演員Ellis Gage，以及台灣實力派演員：江翊睿、鍾琪、賈培德、楊宣哲，在導演孫自怡、音樂總監張玉玫運籌下，與現場樂手聯手演繹百老匯授權英語重製版。

故事由美國郊區看似平凡的一家四口展開，在看似「正常」的背後，是飽受躁鬱症之苦的母親、家庭成員各自不同的苦痛，失去親人的傷痛、結束生命、藥物濫用、乃至於現代精神病學的爭議等議題。

「近乎正常」由布萊恩·約基 (Brian Yorkey) 和 湯姆·基特 (Tom Kitt)聯手完成。該劇2009年在紐約首演時，兩人還不滿40歲。

這齣戲的誕生可追溯到2000年。當時約基在電視上看到一個關於用電休克療法治療精神疾病的新聞節目，他正準備與約基合作參加一個音樂劇劇本的徵稿比賽。兩人以電擊、躁鬱症為主題，合作完成一部10分鐘的音樂劇「Feeling Electric(觸電的感覺)」。原本以為這種嚴肅、黑暗的題材無法吸引音樂劇觀眾，沒想到卻大受歡迎，觀眾感到好奇和興奮。

然而這齣戲能搬上百老匯，製作人大衛·斯通 (David Stone)扮演關鍵角色。他在 2005 年的一次展示會上看到「近乎正常」的草稿，驚訝發現劇中女兒娜塔莉的處境跟自己的童年如此相似，決心製作這部音樂劇。這齣戲在紐約上演後，許多觀眾表達劇中的家庭問題和精神病用藥等描述貼切親身經歷、「近乎正常」用音樂和台詞鼓舞了在黑暗中摸索的他們。

這齣戲的「寫實」遠超過觀眾所能想像。基特和約基諮詢了無數專業人士，包括基特的岳父—精神病學家Anthony Pietropinto。劇中醫生的一段歌詞：「醫學有魔力嗎？你知道沒有，我們知道這並不完美，但這就是我們所擁有的一切」便是來自基特和岳父的真實對話。

這部戲的成功應該歸功於寫實和詩意的巧妙穿插。劇中女主角戴安娜可以在連珠炮唱出十多種精神病藥丸的名字後，又能吟唱「但我想念山脈/我想念令人眩暈的高度/所有狂躁、神奇的日子/以及黑暗壓抑的夜晚」這樣優美如詩的句子。飾演黛安娜的張雅涵主修聲樂、旅居紐約多年，不論聲音或演技，都擁有駕馭這個迥異於傳統音樂劇女主角的「氣場」。

飾演爸爸DAN一角的江翊睿，曾領銜主演「四月望雨」等大型音樂劇。他表示，「近乎正常」上演後，在美國引爆新的風潮、創造另一種類型的音樂劇—用音樂劇討論精神疾病。

研究者認為，音樂劇是探索精神疾病的有力媒介，因為歌曲能夠傳達深刻的情感、舞台表演也能立即引起觀眾的反應，這是電影或電視無法複製的。當一個角色在舞台上崩潰或突破時，他們和觀眾之間就會建立起強大的聯繫，也讓觀眾更容易理解許多人每天面臨的掙扎。

不過，和近兩成國民服用精神科處方藥的美國相比，台灣對精神病藥物和諮商相當陌生，「近乎正常」會不會有水土不服的問題？「我想要挑戰市場！」引進「近乎正常」的活性界面製作創辦人陳午明這麼形容。他認為，這齣戲不僅深入探討家庭問題和現代人常見的精神問題，也具有療癒的力量—讓觀眾走出劇場時，彷彿從黑暗中看到一絲絲陽光。

●百老匯搖滾音樂劇《NEXT TO NORMAL近乎正常》22日起於台中歌劇院演出。節目資訊:https://www.opentix.life/event/1650753205277327362