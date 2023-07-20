免費送珍奶、紀念杯！貢茶再抽「週週喝珍奶1整年」

連鎖手搖飲「貢茶」將於7月21日迎來全球第2000間門市，當日的24小時內，將會有超過10間門市接力開幕。為慶祝達到全新里程碑，當日凡帶著親友到店購買任一飲品，就免費贈送「珍珠奶茶（中）」1杯，另外參與打卡活動，就有機會抽中「免費喝1整年珍奶」的大獎。同時自7月24日起，貢茶也將推出「雙Q葡萄百香冰茶」、「莎莎奶蓋葡萄」等消暑飲品。

貢茶將於7月21日達成全球2,000家門市。當日共超過10間門市陸續於紐澳、日韓、美加等地開店，其中「台北大直店」也是接力門市之一。為慶祝達到2000間，全球貢茶將推出「「Global Tea Party」活動。購買任一飲品，就贈送「阿魯紀念杯」，全台限量2,000個。另外下午2點起，凡帶1位親友到貢茶門市現場，購買任一杯飲品（不限中/大杯），就可免費贈送「珍珠奶茶（中）」1杯，每間門市限量100組（高雄旗津/高雄四維店除外）。7月21日於IG發表貢茶產品照片，並完成任務，還有機會抽中「1整年貢茶珍奶週週免費喝」

除此之外，貢茶本季以「樂葡萄」為主題，推出2款飲品。「雙Q葡萄百香冰茶」使用葡萄搭配百香果、綠茶，還加入珍珠與椰果，帶來豐富咀嚼感，北部大杯75元、中杯60元，南部大杯70元，中杯55元。「莎莎奶蓋葡萄」則是以葡萄冰沙搭配奶蓋，兼具清爽與香濃滋味，北部大杯85元、中杯70元，南部大杯80元，中杯65元。