宏碁「Acer Day」Swift Go璀璨金鑽石版閃耀登場

宏碁暑期盛事Acer Day盛大開跑，今年以「Ace the World玩GO世界」為主題，除了推出最適合帶出門的輕薄美型筆電，全系列產品更進行全台促銷及巡迴推廣，只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕商品，上網登錄最高送LINE POINTS 5,000點，每週還有機會抽中星宇航空國際航線來回機票以及Acer精美商品，包括Predator電競椅、Acer平板電腦、電動滑板車及智慧音箱Acer Halo Swing等。

今夏宏碁新品首推亞太特仕Acer Swift Go璀璨金鑽石版，優雅時尚的燦金色搭配上蓋典雅菱格圖紋設計，搭載最新第13代Core i5-13500H處理器、1TB SSD儲存空間及16GB的LPDDR5記憶體，並獲得Intel Evo平台認證，建議售價38,900元，購買上網登錄贈送LINE POINTS 1,000點，還可參加抽獎。

另外，集強大效能和便攜性於輕薄機身的Acer Swift Edge 16，鎂鋁合金美型輕薄機身兼顧輕巧與強度，大尺寸螢幕重量卻僅1.17公斤，搭載AMD Ryzen 7735U處理器，16吋3.2K OLED顯示器、100% DCI-P3色域與500尼特的峰值亮度，具512GB SSD儲存空間及16GB的LPDDR5記憶體，售價51,900元。