聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁「Acer Day」Swift Go璀璨金鑽石版閃耀登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Acer Day美型新品驚艷亮相，首推亞太特仕Acer Swift Go璀璨金鑽石版（右），以及集強大效能和便攜性於輕薄機身的Swift Edge（左）。記者沈昱嘉／攝影
Acer Day美型新品驚艷亮相，首推亞太特仕Acer Swift Go璀璨金鑽石版（右），以及集強大效能和便攜性於輕薄機身的Swift Edge（左）。記者沈昱嘉／攝影

宏碁暑期盛事Acer Day盛大開跑，今年以「Ace the World玩GO世界」為主題，除了推出最適合帶出門的輕薄美型筆電，全系列產品更進行全台促銷及巡迴推廣，只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕商品，上網登錄最高送LINE POINTS 5,000點，每週還有機會抽中星宇航空國際航線來回機票以及Acer精美商品，包括Predator電競椅、Acer平板電腦、電動滑板車及智慧音箱Acer Halo Swing等。

今夏宏碁新品首推亞太特仕Acer Swift Go璀璨金鑽石版，優雅時尚的燦金色搭配上蓋典雅菱格圖紋設計，搭載最新第13代Core i5-13500H處理器、1TB SSD儲存空間及16GB的LPDDR5記憶體，並獲得Intel Evo平台認證，建議售價38,900元，購買上網登錄贈送LINE POINTS 1,000點，還可參加抽獎。

另外，集強大效能和便攜性於輕薄機身的Acer Swift Edge 16，鎂鋁合金美型輕薄機身兼顧輕巧與強度，大尺寸螢幕重量卻僅1.17公斤，搭載AMD Ryzen 7735U處理器，16吋3.2K OLED顯示器、100% DCI-P3色域與500尼特的峰值亮度，具512GB SSD儲存空間及16GB的LPDDR5記憶體，售價51,900元。

8月20日前購買指定Acer產品，於Acer活動網站登錄並綁定「Acer × Predator LINE官方帳號」即送最高5,000點LINE POINTS點數回饋，購買非電競類產品，於Acer活動網站登錄週週抽星宇航空國際航線來回機票（熊本/沖繩/宿霧/曼谷/洛杉磯），再抽Acer平板電腦、電動滑板車及智慧音箱Acer Halo Swing等。

活動期間只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕，上網登錄最高送LINE POINTS 5,000點，還有機會抽中機票、電競椅、電動滑板車等Acer精美商品。記者沈昱嘉／攝影
活動期間只要購買Acer指定筆電、桌機或螢幕，上網登錄最高送LINE POINTS 5,000點，還有機會抽中機票、電競椅、電動滑板車等Acer精美商品。記者沈昱嘉／攝影
亞太特仕Acer Swift Go璀璨金鑽石版建議售價38,900元，購買上網登錄贈送LINE POINTS 1,000點，還可抽機票。記者沈昱嘉／攝影
亞太特仕Acer Swift Go璀璨金鑽石版建議售價38,900元，購買上網登錄贈送LINE POINTS 1,000點，還可抽機票。記者沈昱嘉／攝影
Acer Day美型新品驚艷亮相，首推亞太特仕Acer Swift Go璀璨金鑽石版。記者沈昱嘉／攝影
Acer Day美型新品驚艷亮相，首推亞太特仕Acer Swift Go璀璨金鑽石版。記者沈昱嘉／攝影
Acer Swift Edge 16擁有鎂鋁合金美型輕薄機身，重量僅1.17公斤，建議售價51,900元。記者沈昱嘉／攝影
Acer Swift Edge 16擁有鎂鋁合金美型輕薄機身，重量僅1.17公斤，建議售價51,900元。記者沈昱嘉／攝影

LINE 機票 航線

延伸閱讀

中職／首度轉播中信兄弟 LINE TODAY推半季、單場方案

實用NO.1！旅行必備超強大容量行李箱 出國血拼時髦又耐裝

宏碁Acer Day盛大開跑 購機週週抽機票、電競椅

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭　1%超稀有鑽石市價1億

相關新聞

宏碁「Acer Day」Swift Go璀璨金鑽石版閃耀登場

宏碁暑期盛事Acer Day盛大開跑，今年以「Ace the World玩GO世界」為主題，除了推出最適合帶出門的輕薄美...

Pandora Signature簡約輕珠寶 雙色密鑲怎麼混搭都成立

來自丹麥的Pandora以造型串飾風靡全球，不過近年來推出的Pandora Signature系列，則以較為輕珠寶的設計...

打卡送扇子、喝燒酒！韓國「大邱啤酒節」現身天母

「2023天母啤酒節」即將於7月22日、23日於天母運動公園。身為台北市姊妹市的韓國大邱廣域市，也特別於韓國區打造大邱炸...

金泰亨加入卡地亞美洲豹家族 韓流男包辦時尚精品代言

韓流娛樂席捲全球，影響力展現在「帶貨力」上，讓愈來愈多韓流偶像與明星摘下國際精品代言。法國精品品牌卡地亞（CARTIER...

大口吃兩面宿儺手指！咒術迴戰主題餐廳 重現經典畫面

位於台北信義威秀的日系潮流餐酒館「歐拉歐拉オラオラ」，自7月20日將限時推出「咒術迴戰」主題，不僅還原動畫名場景，還有虎...

比官網開學專案還划算！Straight A買MacBook、iPad加碼最高回饋22%

學生果粉每年最期待的採購時機，就是每年暑假的「蘋果Back To School開學專案」，STUDIO A旗下Strai...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦