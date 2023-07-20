Pandora Signature簡約輕珠寶 雙色密鑲怎麼混搭都成立

來自丹麥的Pandora以造型串飾風靡全球，不過近年來推出的Pandora Signature系列，則以較為輕珠寶的設計擄獲不同穿搭需求的消費者。系列設計以極簡的幾何造型與俐落線條為設計核心，受鮮明輪廓的建築美學啟發，打造新世代的都會時尚風格。

本季主打新作以925銀結合鍍14K玫瑰金材質與密鑲寶石，打造全新的雙色視覺效果，包括混搭性高的Pandora Signature I-D雙色密鑲寶石手環，以及運用全新雷射焊接工藝縝密接合925銀外圈圓環與鍍14K玫瑰金內圈圓環的環形手鍊吊墜、耳環、鍊墜、戒指等，暖色調與冷色調相映成趣，搭配閃耀光芒的鑲嵌寶石與金屬小圓珠細節，創造出極富視覺效果的精緻造型。