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Pandora Signature簡約輕珠寶 雙色密鑲怎麼混搭都成立

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Pandora Signature Logo Pavé雙圈戒指，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora Signature Logo Pavé雙圈戒指，3,280元。圖／Pandora提供

來自丹麥的Pandora以造型串飾風靡全球，不過近年來推出的Pandora Signature系列，則以較為輕珠寶的設計擄獲不同穿搭需求的消費者。系列設計以極簡的幾何造型與俐落線條為設計核心，受鮮明輪廓的建築美學啟發，打造新世代的都會時尚風格。

本季主打新作以925銀結合鍍14K玫瑰金材質與密鑲寶石，打造全新的雙色視覺效果，包括混搭性高的Pandora Signature I-D雙色密鑲寶石手環，以及運用全新雷射焊接工藝縝密接合925銀外圈圓環與鍍14K玫瑰金內圈圓環的環形手鍊吊墜、耳環、鍊墜、戒指等，暖色調與冷色調相映成趣，搭配閃耀光芒的鑲嵌寶石與金屬小圓珠細節，創造出極富視覺效果的精緻造型。

Pandora Signature最新三款鍍14k金的項鍊、手鍊、耳環圈，以金屬小圓珠配襯密鑲寶石細節展現精緻工藝，手鍊洋溢龐克風格，耳環內圈則採用心形圖案，細節充滿奢華質感。純銀款Pandora Signature Pavé交織釦環吊墜項鍊與手環，則以兩個相互扣連的圓環增添日常穿搭的變化趣味。

Pandora Signature I-D雙色密鑲寶石手環，5,980元。圖／Pandora提供
Pandora Signature I-D雙色密鑲寶石手環，5,980元。圖／Pandora提供
Pandora Signature系列本季全新珠寶款式。圖／Pandora提供
Pandora Signature系列本季全新珠寶款式。圖／Pandora提供
Pandora Signature Logo Pavé雙色金屬耳環圈，3,980元。圖／Pandora提供
Pandora Signature Logo Pavé雙色金屬耳環圈，3,980元。圖／Pandora提供
Pandora Signature系列2023推出全新日常必備款式。圖／Pandora提供
Pandora Signature系列2023推出全新日常必備款式。圖／Pandora提供
本季Pandora Signature系列推出全新款式，設計靈感源自極簡主義美學。圖／Pandora提供
本季Pandora Signature系列推出全新款式，設計靈感源自極簡主義美學。圖／Pandora提供
珠飾密鑲寶石手鍊，8,180元。圖／Pandora提供
珠飾密鑲寶石手鍊，8,180元。圖／Pandora提供
Pandora Signature Logo Pavé雙色戒指，3,980元。圖／Pandora提供
Pandora Signature Logo Pavé雙色戒指，3,980元。圖／Pandora提供
Pandora Signature Pavé交織釦環吊墜項鍊，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora Signature Pavé交織釦環吊墜項鍊，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora Signature Logo Pavé耳環圈，4,980元。圖／Pandora提供
Pandora Signature Logo Pavé耳環圈，4,980元。圖／Pandora提供

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