展望會「半半市集」周末登場 號召民眾送飢童溫飽

為讓民眾體驗人道救援服務現場，台灣世界展望會特別為今年飢餓三十打造的「齊飢體驗車」，七月初自高雄出發，經台南、台中各地巡迴，將在周末駛達台北花博公園，邀請民眾挑戰限時任務，化身人道救援工作者，為飢餓兒童執行糧食發放工作；結合27家美食攤位的「半半市集」，則號召民眾「吃一半、捐一半」，以原價購買半份食物、將另一半金額化作愛心捐款，為飢餓兒童送出救命糧食。

有別於過往萬人齊聚的「飢餓勇士大會師」，今年第34屆飢餓三十結合近年熱門的市集活動，七月份由南到北舉辦3場「半半市集」，現場透過「齊飢體驗車」實境感十足的互動，倡議飢餓兒童一天必需的營養熱量及全球糧荒現況，帶民眾深入救援第一線、了解脆弱兒童需求。

本周末由27家美食攤位串連的「半半市集」台北場將於花博公園登場，包括金色三麥、尷尬司康、婉婉WantOne、阿福號三明治專賣店等知名攤車皆熱情參與，巧手製作半份餐點，號召民眾享用半份美食、分享完整愛心，以實際行動為國內外脆弱兒童伸出援手。愛心企業富邦金控也響應本次活動，凡民眾於「半半市集」台北場消費捐款，富邦金控將加碼相對捐款，與民眾攜手翻轉危「飢」。

展望會說，氣候變遷、戰亂衝突、全球通膨，使脆弱國家糧食危機持續惡化，台灣弱勢家庭也因物價上漲生活更加艱辛。邁入第34年的飢餓三十，持續透過「齊飢體驗車」和「半半市集」等具生命教育意涵的創新活動集合眾人愛心，預計在台灣提供6萬人次的特況與急難家庭扶助、醫療扶助等，同時支持海外包括南蘇丹、敘利亞、阿富汗等至少42國人道救援計畫，邀請愛心民眾持續與展望會並肩救援，送給國內外飢餓兒童每日溫飽的希望。