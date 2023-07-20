大口吃兩面宿儺手指！咒術迴戰主題餐廳 重現經典畫面
位於台北信義威秀的日系潮流餐酒館「歐拉歐拉オラオラ」，自7月20日將限時推出「咒術迴戰」主題，不僅還原動畫名場景，還有虎杖特製雞肉丸拉麵、玉犬造型的雙醬咖哩、兩面宿儺手指帶骨香腸等15款特色餐飲，甚至還有「咒物自動販賣機」等著粉絲試試手氣。
本次「歐拉歐拉オラオラ」的大門將化身為咒術高專校門，一進到內部就可以看到壓制咒物的封印條燈營造的氛圍感，轉角處更有詛咒之王－「兩面宿儺」使出領域「伏魔御廚子」所散落的牛隻骨骸。座位區則重現諸多經典名場面，包括虎杖悠仁被「處以死刑的房間」，更有伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟、狗卷棘等眾多角色立牌，供粉絲們一起用餐、打卡。
店內還推出以人物特色發想設計的主題餐點，這次共有4道主餐、2款點心、4種甜點及5款飲品。主餐有著虎杖悠仁喜愛的麵類食物「虎杖特製丸子烏龍麵」，還有「伏黑惠玉犬雙醬咖哩」、「兩面宿儺手指帶骨香腸」以及「狗卷棘咒言鮭魚定食」。點心部分有可愛的「熊貓造型奶黃包子」、以咒具為設計的「禪院真希咒具炸物拼盤」，每道248～520元。
甜點有著「催魔怨敵特級咒物蛋糕」、「釘崎野薔薇櫻桃起士蛋糕」、荔枝果凍加上藍柑橘糖漿的「五條悟冰淇淋大福甜點」以及有3種款式、印著不同角色的「糖霜餅乾」，每項199～420元不等。至於飲品也有「虎杖悠仁黑莓氣泡特調」、「伏黑惠Oreo冰沙脆脆」等5種選擇，可以從細節呼應各個角色的特色，每杯250元。點購主餐與甜點（糖霜餅乾除外）皆附角色書籤透卡，飲品則贈送角色杯墊，共15款等著粉絲蒐集。
另外在活動現場，也設立「咒術迴戰主題自動販賣機」，除了有兩面宿儺在此坐鎮，每個盲盒也都是封印條的外觀設計，內容物包括角色徽章、資料夾、吊飾、飲料提袋...更有機會可獲得包包、衣服、帽子、掛軸等商品，每抽350元。現場亦提供壓克力立牌、吊飾、不鏽鋼水壺、肩背包等多款咒術迴戰週邊商品供粉絲選購。另外活動期間至指定網站預約用餐，還可加贈「角色徽章」1個。
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