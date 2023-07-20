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最稱職TISSOT品牌大使就是他！Energy「牛奶」驚喜同框坤達 自招「每次都被洗腦」想敗家

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
歌手芮德（左）與坤達（中）神秘嘉賓Energy葉乃文牛奶（右），合體演繹Sideral鍛造碳腕表繽紛配色。圖／TISSOT提供
歌手芮德（左）與坤達（中）神秘嘉賓Energy葉乃文牛奶（右），合體演繹Sideral鍛造碳腕表繽紛配色。圖／TISSOT提供

為了話題Sideral系列表款上市，天梭表（TISSOT）特地把台北101購物中心的品牌專賣店，改造成「ENJOY EVERY HOUR夏日限定概念店」，並邀請了品牌大使坤達站台，沒想到更加碼了葉乃文「牛奶」也現身力挺，讓粉絲們也很意外。

坤達現身TISSOT全新ENJOY EVERY HOUR夏日限定概念店時，就表示心情很興奮，不受近日演藝工作的影響。特別是在這樣的場合能跟葉乃文「牛奶」」同框，在這之前則是從沒想過，兩人還提到「最近同台就是五月天的演唱會了」，而且默契一直都在，很有熟悉感。「牛奶」也覺得坤達是很好的代言人，「不管什麼時候，私下碰面的時候，都會看到他戴天梭表」。而且每次看坤達戴表，都會默默地的關注，讓牛奶也被洗腦想要敗一只天梭表。

TISSOT全新的ENJOY EVERY HOUR夏日限定概念店，採用大量繽紛色塊元素，詮釋前衛、潮流、自信的時尚氛圍。圖／TISSOT提供
TISSOT全新的ENJOY EVERY HOUR夏日限定概念店，採用大量繽紛色塊元素，詮釋前衛、潮流、自信的時尚氛圍。圖／TISSOT提供

由於Sideral系列表款是以1970年代的經典款復刻而來，於是TISSOT全新的ENJOY EVERY HOUR夏日限定概念店，採用大量繽紛色塊元素，詮釋前衛、潮流、自信的時尚氛圍，展現煦煦陽光照射的亮眼鮮明。透過棕櫚葉點綴，並結合黑膠、收音機、拍立得、泳圈、沙灘躺椅等物件，呈現夏日海邊慵懶氣息，重現經典時代的美好時光。在期間限定的一個月裡，店內會提供專屬明信片，讓消費者書寫後投遞至店內擺放郵筒，天梭表將會協助寄出，留下最特別的專屬記憶。

全新的Sideral系列腕表，因應近年大眾對於多色彩腕表的需求，一次共推出黃色、紅色和藍色三種醒目的色彩。圖／TISSOT提供
全新的Sideral系列腕表，因應近年大眾對於多色彩腕表的需求，一次共推出黃色、紅色和藍色三種醒目的色彩。圖／TISSOT提供

而全新的Sideral系列腕表，雖然是還原了經典設計，同時也是TISSOT首個使用鍛造碳當作表殼的款式，帶有承先啟後的意味。而且因應近年大眾對於多色彩腕表的需求，一次共推出黃色、紅色和藍色三種醒目的色彩。並採用獨特的一體式穿孔橡膠錶帶和創新扣合系統，連品牌大使的坤達也說「這系列不用包色，只要包表帶就好」，更換不同配色表帶就立刻有新風格。

葉乃文「牛奶」現身TISSOT全新的ENJOY EVERY HOUR夏日限定概念店，並演繹全新的Sideral系列腕表。圖／TISSOT提供
葉乃文「牛奶」現身TISSOT全新的ENJOY EVERY HOUR夏日限定概念店，並演繹全新的Sideral系列腕表。圖／TISSOT提供

品牌大使坤達現身TISSOT全新的ENJOY EVERY HOUR夏日限定概念店，並演繹全新的Sideral系列腕表。圖／TISSOT提供
品牌大使坤達現身TISSOT全新的ENJOY EVERY HOUR夏日限定概念店，並演繹全新的Sideral系列腕表。圖／TISSOT提供

TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，約31,500元。圖／TISSOT提供
TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，約31,500元。圖／TISSOT提供

TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，約31,500元。圖／TISSOT提供
TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，約31,500元。圖／TISSOT提供

TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，約31,500元。圖／TISSOT提供
TISSOT Sideral系列自動上鍊腕表，鍛造碳表殼搭配一體式穿孔橡膠表帶，約31,500元。圖／TISSOT提供

牛奶 品牌 腕表 坤達

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