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寵愛老爸！「逾5萬元按摩椅」台灣大哥大專案價0元帶走

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
搶攻父親節商機，申辦台灣大哥大「自由選」指定專案，專案價0元帶走原價56,800元的「輝葉WULA超有力小沙發按摩椅」。圖／台灣大哥大提供
搶攻父親節商機，申辦台灣大哥大「自由選」指定專案，專案價0元帶走原價56,800元的「輝葉WULA超有力小沙發按摩椅」。圖／台灣大哥大提供

迎接父親節，台灣大哥大寵愛男神老爸，三大通路精選「爸氣」好禮。即日起至8月底台灣大哥大網路門市、myfone門市、myfone購物獨享現折超值優惠之外，指定商品再送千元以上momo幣，更有機會抽中歐洲來回機票。

於台灣大哥大myfone門市或網路門市申辦「自由選」指定專案，原價56,800元的「輝葉 WULA超有力小沙發按摩椅」或「Switch OLED主機」搭配熱門遊戲「薩爾達傳說王國之淚」，專案價0元帶回家，網路門市申辦再送1,000元momo幣。在台灣大哥大網路門市申辦指定機款Motorola razr 40 Ultra加碼最高送1,000元momo幣。myfone購物即日起到8月31日推出「父親節專區」，原價33,888元的「德國百靈BRAUN-9系列諧震音波電動刮鬍刀」現折9,400元，登錄再抽慕尼黑來回機票。

8月底前到台灣大哥大網路門市申辦指定專案，搭購台灣大哥大電信獨賣、市面上最大外螢幕摺疊機Motorola razr 40 Ultra，或是ASUS Zenfone 10、SONY Xperia 1 V等機款，最高贈送1,000元momo幣；VIP續約購機最高再折5,000元；申辦指定資費加碼送「迪士尼禮盒」，內含玩具總動員系列公仔、怪獸大學系列保溫瓶、怪獸大學系列卡套。

myfone購物即日起至8月31日推出「父親節專區」，祭出手機、平板、家電等優惠，原價9,980元的「fitbit Sense 2進階健康智慧手錶＋FJ肌肉筋膜按摩槍」限時下殺特價7,999元；原價27,900元的「iPhone 14（128GB）」限時特價25,588元，下單再送滿版鋼化玻璃保護貼與防摔透明空壓殼。

此外，7月31日前myfone購物每周二、四推出「3C逸品限時搶購」活動，重點好康優惠總價值高達10萬，包括7月25日晚上7點，原價9,599元的「JVC 43吋FHD Android TV連網液晶顯示器」限時優惠價6,666元；7月27日晚上7點，原價26,900元的「Samsung Galaxy S23（8GB／128GB）」限時搶購價18,388元。7月在myfone購物消費累積滿6,600元或滿2件即可抽iPhone 14，天天登錄還可參加2次myfone購物電子禮券抽獎，單次最高777元。

7月31日前myfone購物每周二、四推出3C逸品限時搶購，7月25日晚上7點原價9,599元的「JVC 43吋FHD Android TV連網液晶顯示器」限時優惠價6,666元。圖／台灣大哥大提供
7月31日前myfone購物每周二、四推出3C逸品限時搶購，7月25日晚上7點原價9,599元的「JVC 43吋FHD Android TV連網液晶顯示器」限時優惠價6,666元。圖／台灣大哥大提供
myfone購物即日起至8月31日推出「父親節專區」，原價33,888元的「德國百靈 BRAUN-9 系列諧震音波電動刮鬍刀」現折9,400元，登錄再抽慕尼黑來回機票。圖／台灣大哥大提供
myfone購物即日起至8月31日推出「父親節專區」，原價33,888元的「德國百靈 BRAUN-9 系列諧震音波電動刮鬍刀」現折9,400元，登錄再抽慕尼黑來回機票。圖／台灣大哥大提供

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